Preparan un amparo ante los tarifazos de la luz

La secretaria de la Liga de Amas de Casa filial Mar del Plata, Marisa Sánchez, señaló que están a la espera de que lleguen las boletas con el nuevo cuadro tarifario de la luz y a partir de allí analizar los pasos a seguir.

En charla con Radio La Red (FM 91.3), la referente de los consumidores indicó que vienen abordando este tema desde el mes de enero con sus asesores legales “porque veíamos venir esta cuestión”.

Sánchez remarcó que se están movilizando a nivel país y mantuvieron una reunión con diputados bonaerenses por este tema, ya que a fines de febrero presentaron un amparo en la justicia federal de La Plata.

La secretaria de esta ong sostuvo que tienen la lupa puesta en cómo van a impactar las medidas adoptadas por el gobierno nacional como es la eliminación del PURE y la puesta en vigencia de la Tarifa Social.

Sobre esto último, Marisa Sánchez planteó que no quieren que suceda lo mismo que con la tarifa del gas donde la tarifa social que implementó el ENARGAS era excluyente.

“Queremos ver que ese cruce de datos entre la empresa distribuidora y el gobierno sea fehaciente y abarque un número importante de usuarios”, manifestó.

Sánchez señaló que, “si bien la tarifa de EDEA parece que no será confiscatoria, tenemos un recurso de amparo listo para presentarlo en caso que la tarifa social no alcance a un amplio espectro de los usuarios y que no sea discriminatoria como lo sucedido con el gas“.

“De no tener esa accesibilidad con las autoridades del OCEBA, estaríamos recurriendo a la justicia con un amparo colectivo“, adelantó.

