EL INFORMANTE – Mark Felt: The man who brought down the White House

Basada en hechos reales. Sigue a Mark Felt, un agente del FBI, más conocido como “Garganta Profunda”, quién se convirtió en una fuente anónima para los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, ayudándolos en la investigación que los llevó al escándalo de Watergate en 1974.

BARRY SEAL: SÓLO EN AMÉRICA – Made in America

Un piloto comercial es reclutado por la CIA para infiltrarse en los carteles narcotraficantes de Medellín. Astuto y rápido, será capaz de engañar tanto a los narcos, como a la CIA y el departamento de inteligencia de la DEA. Basada en una historia real.

TE ESPERARÉ

Un famoso escritor español está creando un nuevo personaje ficticio: un hombre de mundo que ha viajado a lo largo y ancho del planeta y que, por una serie de circunstancias, ha terminado en Argentina. Allí conocerá a un arquitecto que esconde un terrible secreto.

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

Varios cuerpos comienzan a aparecer por distintas partes de la ciudad. Todos ellos tienen algo en común: han tenido una muerte única y espantosa. A medida que avanza la investigación todo apunta en la misma dirección: John Kramer. Sin embargo, ¿cómo es posible esto si Jigsaw lleva muerto más de una década? ¿Acaso hay un aprendiz que ha cogido el relevo de Jigsaw? ¿O tal vez sea alguien infiltrado en la propia investigación del caso?

NORMAN: EL HOMBRE QUE LO CONSEGUÍA TODO – Norman: The moderate rise and tragic fall of a New York fixer

Norman Oppenheimer (Richard Gere) es un hombre de negocios de poca monta. Un charlatán que pulula por Manhattan buscando conexiones con las altas esferas. Un día entabla amistad con un joven político, candidato a Primer Ministro israelí. Tres años más tarde, cuando este se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente.