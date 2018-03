Ciano: “esta es la peor gestión de Cultura que se pueda recordar”

El 2 de abril se cumplen dos años de gestión de Silvana Rojas al frente de Cultura. Tras analizar lo efectuado en el área durante todo este tiempo, el concejal Ariel Ciano le solicitó al intendente Arroyo “un cambio de rumbo e incluso de funcionaria si es necesario porque lo visto hasta ahora deja no sólo temas sin resolver sino una falta clara de política cultural, perdiendo organismos como la Orquesta Infanto Juvenil o festivales como el Piazzolla, sin mayor explicación”, afirmó Ciano quien espera que el jefe comunal “escuche a la oposición, a quienes planteamos ideas y alternativas desde el Concejo Deliberante, alzando la voz por quienes no pueden hacerlo para visibilizar las problemáticas de nuestra querida Mar del Plata y que realmente preocupan”, agregó.

Ciano rescata la importancia de la cultura dentro de una sociedad, dado que “es identidad y pertenencia, refleja quienes somos y trae consigo historia, valores y costumbres. Mar del Plata en este sentido, carga con un patrimonio cultural muy amplio, impregnado de instituciones y manifestaciones artísticas de diversos orígenes, que sin duda forman parte del ADN de nuestra ciudad”, señaló el edil.

Por eso mismo, “lamentamos que en la actualidad aquí no sólo no se esté trabajando en promoverla sino que por el contrario, se llega hasta esconderla, como sí no existiera; mientras que es un derecho y como tal se le quita a los marplatenses el poder acceder a ella, a las expresiones, instituciones, legados y manifestaciones artísticas que en definitiva es el acceso a su propia identidad y la de su entorno”.

“A esta altura, con Arroyo en el gobierno hace más de 800 días, pareciera más haber un desinterés y hasta a veces ignorancia en la gestión, pues lo que ocurrió directamente fue la nada misma, es decir, el abandono total que derivó en un vaciamiento drástico y terminante de distintos programas culturas que existían y que, sin dudas, había que trabajar para profundizarlos así como generar otros nuevos y complementarios. Sin embargo, se hizo caso omiso a los reclamos de centros culturales, organismos artísticos e incluso los polideportivos barriales inconclusos que también son espacios de expresión diversos”, dijo Ciano quien citó también “casos como el de Medellín con los Parques Temáticos o en Brasil con el Vale Cultura, ideas que impactan de lleno en los barrios brindando espacios de contención y reduciendo el delito, las adicciones o la violencia callejera”.

A su vez, el presidente de bloque de concejales del Frente Renovador hizo un raconto de la gestión de Rojas, recordando entre otros “el cierre de la Orquesta Infanto Juvenil y de los talleres culturales en los barrios, la clausura de la Comedia Municipal y el escenario andante, el intento de barrer con el Circo La Audacia seguido luego por un desmerecido destrato, la pérdida de sede de la Secretaría de Cultura y del Teatro Diagonal, el cierre de la Hemeroteca -cuya situación incluso generó preocupación en la UNESCO-, la falta de ejecución de la ordenanza que promueve Almacenes Culturales, Usinas Artísticas y Liberarte; la no realización por segundo año consecutivo del Festival Piazzolla, la no reglamentación de la ordenanza regula un Banco de Instrumentos Musicales. De hecho, desde que asumí como concejal, de varios de estos tres últimos ítems realizamos diversos proyectos de comunicación para su implementación”.

“Venimos de un feriado largo de Carnaval que fue un rotundo éxito para Mar del Plata, y hasta un “salvavidas” para febrero. Sin embargo, el propio intendente tuvo desafortunadas declaraciones y más de una vez planteó la necesidad de prohibir a las murgas “porque generan ruidos molestos”, cuando en realidad, eso jóvenes que para él “hacen ruido”, integran comparsas o se están expresando artísticamente con el derecho y la libertad que les otorga vivir en democracia”, manifestó Ciano.

“Es hora de tomar conciencia que darle la espalda a la Cultura es no sólo avalar el vaciamiento que están realizando, sino perjudicar a los artistas en su conjunto y a la enorme cantidad de chicos y jóvenes que encuentran en su arte, un espacio de contención y de alternativa a la calle y las drogas. Con la Orquesta Infanto Juvenil, cerca de 2 mil chicos aprendieron y canalizaron su talento; y con los talleres culturales en los barrios, alrededor de 13 mil pibes disponían de un espacio sano y productivo para poder ganarle a la esquina”, resumió.

Por último, el concejal Ciano remarcó que “ésta no es sólo una opinión personal, sino una valoración generalizada y hasta unánime de los últimos ocho secretarios de Cultura que nuestra ciudad tuviera, entre otras adhesiones dando cuenta que se necesita urgente un cambio de políticas públicas de gestión cultural. Y teniendo en cuenta que Silvana Rojas lleva casi dos años en su puesto y que en todo ese tiempo, no pudo, no supo o no quiso hacerse cargo y resolver los problemas, también sería necesario cambiar a la cabeza de esa área. Será entonces una buena oportunidad para que el nombre del futuro responsable sea consensuado previamente por los artífices de la cultura de nuestra ciudad, que tanto lo piden y no se los escucha”.

