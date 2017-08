Por: Andrea V. Cecchi – Lic. y Prof. en Psicología – Lic.andrea.cecchi@gmail.com

Cuando hablamos de deseo no estamos haciendo alusión a la idea de obtener algo. El deseo para el psicoanálisis no es sinónimo de satisfacción, ni de realización, ni de placer, ni de goce. El deseo es aquello que siempre queda vacante, es el combustible de nuestra vida, lo que nos puja (pulsa) a seguir viviendo, a seguir buscando.

Esa búsqueda puede estar emparentada con un cambio laboral, con una nueva pareja, con formar una familia, con irse de vacaciones, con la búsqueda en si misma de nuevos desafíos y de nuevas construcciones de la realidad. La idea es que nunca se “termine” de completar porque, se supone, que en ese momento se llega al punto de “Nirvana”, el punto cero, donde las pulsiones de vida y de muerte concluyen y es el punto de muerte. Por eso el deseo está entendido como una pulsación, lo que nunca deja de insistir, en cuanto se concreta una expectativa el deseo se corre un poco más adelante y se traslada a otra cosa, algo así como la metáfora de la zanahoria del burro.

En cambio, el goce está asociado a lo mortífero, es la satisfacción sintomática, solo el síntoma goza mientras el “yo” sufre. Un ejemplo extremo de ello son los casos llamados “cutting” donde los adolescentes generalmente se cortan la piel para dejar marcas, ellos experimentan mucho dolor, sangran, se abren la piel, pero hay un goce en otro nivel que es satisfactorio para el síntoma, sino, no lo harían. La anorexia goza del no comer, aunque la persona se muera de hambre, el obsesivo goza del orden aunque la persona no disfrute de un día familiar por quedarse limpiando. De aquí la idea: “¡dejalo! si le gusta sufrir”

Por eso muchas veces no podemos explicar porque hacemos lo que hacemos aun sabiendo que nos hace mal. Justamente porque el goce viene a ocupar el lugar del deseo. El deseo nos orienta a progresar, a crecer, a la búsqueda, en cambio el goce nos hace creer que la satisfacción está a la vuelta de la esquina. Cuando alguien “revienta” la tarjeta con excesivas compras intenta encontrar satisfacción inmediata a través del goce que sabe, a la larga, va a traer consecuencias económicas nefastas, pero aun así no puede parar de “gozar” porque se siente lindo.

Cuando detectamos que algo no concuerda con nuestros pensamientos o nuestros valores caemos en la cuenta de que hay una parte de nosotros que se independizó y encuentra una manera ajena y extraña de satisfacerse en contra de la voluntad del yo, de nuestra voluntad consciente.

Es muy común escuchar en el consultorio las frases “va a pensar que estoy loca pero….”, “sé que no tengo que hacerlo pero no puedo parar”, “entiendo que me hace mal y lo busco igual”, “esto que digo no tiene sentido pero lo pienso igual”, es comparable con el efecto de las dietas, uno cree que puede obligarse a morir de hambre y algo más fuerte dentro nuestro pareciera que actúa solo y mueve nuestra mano para llevarnos comida a la boca.

La razón de todo esto es que somos más complejos de lo que creemos, y tenemos un mínimo porcentaje de control de nosotros mismos. Tan poco que nos asustaría de solo pensarlo. No controlamos las pulsiones, ni las emociones y mucho menos las funciones corporales. Solo tenemos la capacidad de postergar algunas con la domesticación y el aprendizaje y con la capacidad de orientarlos hacia otros destinos (sublimación) pero no existe otra voluntad. Por eso no podemos elegir la emoción que queremos sentir, pero si ayudarla a realizarse de la manera más sana que se pueda.

Aceptar que nunca tendremos el control nos ayudará a ser más conscientes y benévolos con nosotros mismos, además de permitirnos ser más libres.