La UCR rechaza la prisión domiciliaria de Demarchi

El presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de General Pueyrredon, el concejal Mario Rodríguez, fijó su posición crítica a la intención del Gobierno Nacional de avanzar en beneficiar con prisión domiciliaria al ex fiscal federal Gustavo Demarchi, condenado a prisión perpetua por seis asesinatos y asociación ilícita, en la causa que investigó crímenes de la CNU.

“Rechazamos de manera rotunda esta `sugerencia´ realizada por el Ministerio de Justicia de la Nación a los jueces, de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Gustavo Demarchi”, solicitud que se amplía a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar como Jorge “El Tigre” Acosta, Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (integrantes de los grupos de tareas de la ESMA), el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, el ex agente de la Policía Federal Julio “El Turco Julián” Simón, y Cristian Federico Von Wernich, ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

“No podemos dejar de mencionar que Gustavo Demarchi fue candidato a Intendente en 1983, no logrando su cometido gracias a la confianza que en ese momento histórico de nuestro país la ciudadanía depositó en el radicalismo, posibilitando el triunfo de Don Angel Roig en nuestro municipio, impulsado por el fenómeno alfonsinista. A 35 años de la recuperación democrática, pensemos por un instante cual hubiera sido nuestro destino como sociedad de haber ganado las elecciones un personaje como este”, expresó Mario Rodríguez.

