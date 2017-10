El ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, brindó una charla sobre “desafíos políticos en la seguridad pública de la provincia de Buenos Aires” este viernes en la Universidad Fasta de Mar del Plata. Estuvo junto a la diputada provincial Alejandra Martínez y los candidatos de la lista 509 del Frente Justicialista “Cumplir” en la ciudad.

El especialista en temas de seguridad habló del manejo de las distintas fuerzas de seguridad a nivel nacional, ante un auditorio completo que escuchó atento y realizó preguntas al politólogo. En primera fila estuvieron los candidatos a concejales por Frente Justicialista CUMPLIR -propuesta electoral que Saín integra-, Fernando Maraude y Roxana Lefayt; y la candidata a senadora provincial, la ex jugadora de las “leonas” Inés Arrondo.

El creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria destacó la importancia del análisis de la conflictividad social delictual para poder trazar cualquier abordaje efectivo: “Conocer la problemática de las violencias y del delito en nuestra sociedad; eso en Argentina es extraño al mundo político. Se gestiona la seguridad sin saber cuánto delito y cuántas violencias se cometen en nuestro país, hay algún dato muy parcial pero no hay lo que en los países más desarrollados tienen: observatorios, dispositivos, instituciones que miden y eso permite un abordaje estratégico mucho más importante”. A su vez, Sain apuntó: “La policía de la provincia de Buenos Aires es una financiera del crimen”.

En un fragmento de la disertación explicó el abordaje de las conflictividades que no tendría que ser solo “mayor presencia policial”. “No siempre la policía es el único instrumento, es una pieza fundamental, pero no es el único instrumento para trabajar esas cosas. Por ejemplo, gran parte de los femicidios tienen que ver con una cultura de dominio masculino, machismo, eso no se trabaja con un patrullero en la calle. Son abordajes y tratamientos mucho más complejos que llevan décadas”, aseveró.

Finalmente, a los más de dos meses que se cumplieron de la desaparición de Santiago Maldonado, sostuvo: “Santiago Maldonado fue muerto por la gendarmería y su cuerpo fue desaparecido”.

