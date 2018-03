Sin avances en el diálogo por salarios entre el gobierno bonaerense y gremios docentes

El gobierno bonaerense y los gremios docentes retomaron el diálogo, pero no lograron avances para destrabar el conflicto que mantienen por el aumento salarial de los maestros para el 2018, y que motivó un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo.

Representantes de todos los gremios que agrupan a los maestros y del gobierno provincial mantuvieron en La Plata una reunión de la Comisión Técnica Salarial, en la que el Ejecutivo ratificó su propuesta de aumento del 15% en tres tramos y un plus por presentismo.

“En las reuniones técnicas el gobierno tiene que traer datos para poder trabajar, pero volvieron a explicarnos la propuesta del 15 % sin cláusula gatillo, algo que ya rechazamos”, dijo a Télam Laura Torre, secretaria gremial del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba).

Precisó que en el encuentro los gremios “volvimos a reclamar por la pérdida del poder adquisitivo y discutir no solo empatarle a la inflación, sino ganarle para recuperar salario”.

Torre aseguró que en la reunión “no se avanzó nada en absoluto” y dijo que se le pidió al gobierno que convoque a la mesa paritaria general para la semana próxima.

Advirtió que “hay mucho malestar en las escuelas” y precisó que la semana próxima se realizarán asambleas en todos los distritos para “definir el plan de acción a seguir en las escuelas”.

“Las asambleas y congresos definirán qué medida adoptamos por si no nos convocan, o si lo hacen y presentan una oferta superadora, que sea sometida al debate de los docentes”, explicó.

La dirigente gremial aseguró que también se plantearon otras preocupaciones, como el cierre de cursos y escuelas y de los bachilleratos de adultos en algunos distritos.

“El gobierno nacional plantea que la contraprestación de los planes Argentina Trabaja es terminar la escuela primaria o secundaria, y en la mayoría de los casos se trata de adultos. En vez de abrir más cursos para garantizar ese derecho, las cierran”, acusó.

En la misma sintonía se pronunció Diego Altolaguirre, vicepresidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), quien aseguró que “cuando más del 50 % de los docentes vive con salarios que no superan los $ 12.500 no podemos aceptar que no se avance en la negociaciones”.

“Ante el pedido de una propuesta que mejore el porcentaje por parte de los integrantes del Frente de Unidad Docente (FUD), las autoridades bonaerenses hicieron referencia a que hay cuestiones macroeconómicas que impiden mejorar la oferta salarial”, sostuvo.

El secretario Gremial de la Unión Docentes de la provincia (Udocba), Gustavo Salcedo, también cuestionó al gobierno por no presentar una nueva propuesta y dijo que “es inentendible que utilicen esta reunión para volver a explicar una propuesta que ya rechazamos”.

Comparte esto: Tweet