DECLARANDO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y LA URGENTE CONFORMACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO a fin de realizar diversas acciones tendientes a la restitución de derechos.

La presentación, realizada fuera de la compulsa electoral y presentada por mesa de entrada para evitar cualquier tipo de suspicacias, lleva más de tres meses SIN TRATAMIENTO Y PRÓXIMA A SER ARCHIVADA. Según entendemos, desde la secretaría del HCD se transmiten todas las notas ingresadas absolutamente a todos los concejales, por lo que inferimos QUE A NINGUNO DE LOS ACTUALES CONCEJALES (Y SUS BLOQUES POLÍTICOS) LES INTERESA LA ACTUAL SITUACIÓN QUE ESTAMOS DENUNCIANDO.

Podemos comprender que desde el oficialismo se intente justificar y defender la actual gestión. Pero nos resulta incomprensible que quienes se dicen “oposición” no hayan al menos impulsado la discusión dentro del ámbito legislativo. Y siendo la niñez un tema central de nuestra realidad, no podemos mirar al costado y desentendernos de lo que pensamos y sentimos. Por lo que desde nuestra agrupación hacemos explicito nuestro NO apoyo a ninguna oferta electoral con actual representación legislativa quedando, por supuesto, con libertad individual de votar a quien cada uno considere pertinente.

No somos hipócritas ni caeremos en la urgencia electoral. No vamos a apoyar a quienes nuestros niños y adolescentes no les interesa en lo más mínimo y luego se rasgan las vestiduras con frases de corte proselitista de ocasión.

Dejamos explicita nuestra opinión acerca de la actual gestión afirmando que ha retrocedido y destruido políticas públicas de vital importancia en la inclusión y el pleno goce de derechos. Por otro lado la sordera y la imposibilidad de diálogo han resultado inéditas en la historia democrática. Pero también debemos decir que desde la oposición no se ha reclamado firmemente por la restitución de programas y la generación de nuevas políticas públicas en la materia.

Entendemos que la función de un escaño legislativo no sólo debe contenerse en la generación de ordenanzas, sino en el control y la crítica de las políticas públicas ejecutadas desde el ejecutivo. Pero por sobre todas las cosas, la función es la de representar cabalmente a quienes no tienen la posibilidad de hacerse oír y acompañar en sus reclamos y exigencias.

Francisco Senno