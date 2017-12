Fútbol: “En Europa se le da mucha importancia a la formación en inferiores”.

–¿Cuál era tu función en Basilea?



Mi función en el club era la de un Formador Especifico trabajando la técnica, la táctica y aspectos salientes del juego. Era como un artesano en la construcción de los jóvenes valores emergentes siendo la excelencia y los resultados obtenidos de optima calidad. Al día de hoy, puedo señalar que muchos jugadores que han pasado por mis manos, están disfrutando de la Élite deportiva siendo la tarea efectuada recompensada con el tiempo que he tenido a disposición.

– En la primera división suiza Basilea es campeón. ¿En formativas es tan poderoso?



Siendo el Basilea un club modelo y multicampeon, sus categorías Formativas son el reflejo de una institución organizada con un proceso de aprendizaje profundo. El mismo le permite dominar los aspectos deportivos por sobre los demás a nivel nacional e internacional. Con ideas, conceptos y una metodología definida como equipo de champions league. En verdad, la formación es muy poderosa y respetada en toda Europa.

-¿En Suiza todos los equipos entrenan igual que Basilea?

Allá todos los equipos entrenan de manera similar porque la Federación Suiza de Fútbol tiene estipulado un desarrollo metódico y acabado de como deben evolucionar las diferentes categorías bajándoles un plan sistemático y prolijo de como desarrollar una formación escalonada y por edades evolutiva. Es elemental que la Federación apoye con programas igualitarios para que todos los equipos tengan llegada a los mismos, porque ese trabajo escalonado y puntual se ve en los resultados finales del juego de la Selección Suiza de Fútbol.

– ¿Como plantearías tu idea formativa en un club de Argentina?

Con la misma metodología que he trabajado en Europa, otorgándole mucha importancia a la pelota por sobre todos las cosas, a la técnica integral del futbolista, a la velocidad de ejecución, a la comprensión de los espacios con y sin pelota, a la toma de decisiones individuales-colectivas para participar de una táctica en común en los entrenamientos específicos por puesto y función, y todo un bagaje de la comprensión del juego que parte de la inteligencia de los formadores para ayudar a los jugadores a comprender y decidir sobre el mismo.

Con muchos juegos de posesión y posición para crear una estructura definida de como afrontar cada partido (todos diferentes).

Es una tarea muy compleja y estimulante al mismo tiempo, me mejoro notoriamente en mi capacidad personal para comprender que no todos lo futbolistas son iguales y asimilan los conceptos con la misma velocidad, por lo tanto es vital, realizar una tarea a conciencia basada en la evolución creativa y por etapas progresivas del joven jugador. De lo contrario llegan a primera división con falencias increíbles como se observa hoy en día.

– En Mar del Plata trabajaste en la formación. ¿Se cumplieron los objetivos?

Si trabaje en la formación durante muchos años en Cadetes de San Martín y Aldosivi. Puedo decir con certeza que a pesar de muchos aspectos logre transmitirle a los jugadores una idea clara de mi pensamiento, una linea definida para defender los valores del juego y la creencia de que cada día se puede ser un poco mejor, se debe ser mucho mejor…de lo contrario nos dejamos invadir por la incertidumbre de que no se puede lograr nada.

Luché contra estructuras y políticas de clubes, aun así puedo comprobar en el tiempo que logre cumplir mis objetivos que son enseñar a conciencia para que el jugador se desarrolle, crezca y se consolide en la vida y el deporte.

– La formación debería ser una política de Estado…

La formación debe ser una política de estado no solo para jugar, sino para educar y rescatar valores que hemos dejado atrás en el tiempo. Cuando existen grandes proyectos educativos, las sociedades de avanzada van varios pasos por delante del resto. Para alcanzar dicho nivel de instrucción las cabezas dirigenciales deben ser muy lucidas y brillantes para desarrollar y llevar adelante una política de estado donde el ser humano todo, este por encima de cualquier interés que se contraponga a los valores culturales y deportivos.

– Te llevo a ese terreno ¿Que pasa en esta sociedad que se comporta así? ¿que hacer para sanarla?

La sociedad esta convulsionada y en decadencia en el mundo entero, hemos perdido valores morales, culturales, educativos, jurídicos y un largo etc para abordarla con ligereza.

Yo estimo que hay que regresar a las fuentes originales donde la familia es lo primero, el colegio y la educación un instrumento vital de avanzada y desarrollo en toda su generalidad. Un valor primordial para relacionarnos como sociedad, de lo contrario el deterioro seguirá siendo un factor de actualidad y de difícil contención para todos aquellos que buscamos evolucionar con el abc que nos enseñaron nuestro Padres y Abuelos. Que ha desaparecido…Sin valores y una cultura moral intachable, ninguna sociedad tiene futuro, somos nosotros los que debemos realizar el esfuerzo por ser actores principales en la sociedad que nos mira con una gran lupa. Soy un Formador y debo comportarme como tal, de lo contrario los jóvenes no tienen herramientas de donde aferrarse, es mi modo de intentar sanar la sociedad desde mi pequeño ámbito.

– ¿Por que estos resultados no perduran en el tiempo? ¿La culpa es de la Dirigencia ?

Porque hoy todo es efímero y de una velocidad excepcional que no permite y admite los espacios para la reflexión, soy de los que piensan con nostalgia que si no nos detenemos a pensar, será muy difícil concretar proyectos de envergadura, dándonos el tiempo de equivocarnos para aprender de nuestros errores, solo así las verdaderas sociedades crecen y se desarrollan…valorando el error.

Yo considero que la culpa es compartida y que si mi cultura es lo suficientemente fuerte y solida, la dirigencia queda en evidencia…

–Hace unos meses estas en Mar del Plata, ¿Tuviste la oportunidad de ver algún partido del torneo? ¿Que te pareció?.

Me encuentro descansando y analizando con tranquilidad el futuro luego de tantos años de trabajar y desarrollarme en el exterior.

Tuve el placer de ver algunos partidos de categorías formativas y en realidad no hago un análisis porque las diferencias son muy notorias y no me complace comparar y ponerme en juez cuando hay entrenadores trabajando que seguramente intentan transmitir lo que esta a su alcance. De todos modos lo que si puedo mencionar, es que el nivel técnico tiene muy poco vuelo y observe poco juego elaborado que en estas categorías debería prioritario y fundamental.

– Estas viendo el fútbol de primera Argentino. ¿ Que destacas de los partidos mas importantes de las últimas semanas ?.



Estoy observando bastante fútbol argentino y destaco que se ha evolucionado bastante en el juego, aunque el ritmo y los roces frecuentes hacen que los partidos sufran muchas detenciones.

A mi modo de ver al juego le falta pausa para acentuar el cambio de ritmo cuando la jugada lo merita. También mayor organización, transparencia y un proyecto Federativo donde todo el fútbol argentino se encolumne detrás con una idea y metodología de trabajo clara y puntual, de lo contrario, serán arrestos individuales como hasta ahora.

– Nuestra sociedad tiende al individualismo. ¿Cómo un formador adentra a un chico en el espíritu de lo colectivo?.

Como Formador soy responsable del trabajo colectivo y del espíritu de equipo, siendo argentina un país que tiende al individualismo yo me tomo el trabajo de compaginar mi labor en equipo, adentrando a los jóvenes a compartir pensamientos y conocimientos compartidos y haciéndolos participe de esta labor . Es un tarea donde le otorgamos al joven la posibilidad de exponer sus ideas y ser protagonista

de sus responsabilidades en la sociedad y el deporte. Esta es mi visión para adentrar a los jóvenes en el deporte, incluyéndolos y compartiendo cada momento para mejorar nuestra comunicación y forma de integración sistemática entre todos.



– ¿Se puede aplicar tus conocimientos a otros deportes colectivos?

Soy un convencido de que si, solo debemos encontrar el ámbito y las personas idóneas que me permitan expresarme con amplitud y mucho respeto por la labor que se me pueda indicar, el hockey por ejemplo tiene mucha similitud con el fútbol, el basket tiene un componente sobre la iniciativa y presión que se puede aplicar al fútbol y algún deporte mas que se pueda imaginar donde integrarme y ser participe de un todo en su generalidad…soy un apasionado buscador de respuestas y valores conceptuales en otros deportes que me nutran y me complementen mi formación deportiva de cara al juego del fútbol.

-Hablando de las observaciones y detalles del juego. ¿Como es un entrenamiento tuyo? ¿ En un entrenamiento cortas el juego permanentemente?

Un entrenamiento mio es muy variado y conceptual-mente indicador de cara al juego por posición y función. Hago mucho hincapié en la técnica individual y colectiva, los rondos son vitales y los espacios proporcionales de notable relación entre el juego y la velocidad de los futbolistas. Indico mucho tácticamente como colocarse en el campo (me complacen los futbolistas versátiles) que entiendan varias posiciones y desde allí, tomar la iniciativa para imponerse sobre el rival.

Yo soy muy apasionado e intento no interrumpir tanto los entrenamientos porque prefiero que el jugador encuentre puntualmente los errores y pueda corregirlos con mi apoyo, yo entreno a la par del futbolista y corregimos los errores en equipo, es una manera de inclusión y de descubrimiento de lo que se debe hacer y lo que no.

Es muy extenso todo lo que realizo y lo localizo sobre los aspectos puntuales del juego real para que tengan respuestas puntuales a la hora de decidir. Es fantástico ayudar a los jugadores a crecer y que me ayuden a desarrollarme para inventarme continuamente para darles lo mejor de mi.

– Hay mas de un detalle que experimentaste en la última década. Es importante experimentar cambios. Cual es tu reflexión?

Son muchos los aspectos que marcaron mi ultima década, desde lo cultural, lo social, lo humano y lo deportivo.

Es vital experimentar cambios profundos y reestructurar una mentalidad y aspectos emocionales para integrarnos a diferentes culturas y ser participe de un mundo que esta evolucionando a una velocidad increíble.

He crecido mucho como persona y profesional valorando la educación recibida por mis Padres y Abuelos que me permiten desplazarme por el mundo como un ciudadano universal.

Mi reflexión personal es que si nos entregamos con pasión y generosidad al mundo. El mismo, nos devuelve solidariamente un núcleo de personas importantes que nos hacen mas grande y capacitados para ser nosotros mismos, con nuestras ideas y cultura propia que compartimos con el mundo que nos circunda e integramos.

