Arroyo: “hay una nueva imagen de Mar del Plata”

El intendente Carlos Arroyo estuvo presente durante la ceremonia inaugural de la cadena Easy y durante su alocución destacó la baja de 3 puntos porcentuales en el nivel de desempleo ubicándose en el 9 por ciento.

Tras remarcar que la llegada de este eslabón perteneciente al grupo Cencosud es uno de los grandes logros de su gestión, Arroyo expresó que “eso significa que hemos desarrollado en un año 15 mil empleos más y esto es para aquellos que nos criticaron y que decían que no había gestión. Si esto no es gestión, qué es gestión“, se envalentonó.

En ese sentido, el jefe comunal resaltó que “en este lugar 150 personas encontraron una fuente laboral y hay una proyección de futuro y una imagen distinta de la ciudad, hay una forma distinta de comercialización”.

Arroyo recordó a aquellos sectores que se opusieron a la llegada de este tipo de inversiones privadas. “Sabemos que los intereses del pasado hicieron lo imposible porque esto no llegara a ser una realidad, hubo muchos intereses concentrados que me atacaron y me discutieron, que hicieron una política absolutamente negativa para los intereses de Mar del Plata, pero soy marplatense y quería lo mejor para mi ciudad y este es un ejemplo de ello”, expresó.

“Me siento muy orgulloso de haber formado parte de este gran emprendimiento que marcará el rumbo para que otras empresas y otros capitales se den cuenta que en Mar del Plata se puede como dice nuestro Presidente“, agregó.

