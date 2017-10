“Tenemos por delante una tarea que no será fácil, pero estamos con muchas ganas, con mucha fuerza y con un grupo de gente con la que vamos a intentar levantar otra vez a Kimberley”, dijo el flamante presidente del Club Kimberley Héctor “Filo” Nocelli y agregó: “Estamos unidos y dispuestos a darle lo mejor al club”. El dirigente compartió una entrevista radial con parte de la comisión directiva entre quienes se encuentra Ariel Cholo Ciano, como su vicepresidente primero.

“Muchos saben que ésta no es la primera vez que me ofrecen el cargo. Pero ahora, con este grupo de gente me convencí y motivé incluso con quienes no están dentro de la comisión directiva también y que nos apoyan, con gente muy reconocida en la ciudad como es el caso de Marcelo Cardellino, un pilar del club y que también se comprometió con nosotros siendo también parte de la comisión directiva”, expresó Nocelli e hizo un llamado “a los viejos kimberleños para que vuelvan al club y que todos aquellos que sientan algo por la institución, que se sepan que pueden acercarse y asociarse”.

Por su parte, Ciano se mostró optimista por la nueva conformación de dirigentes de una de las instituciones con mayor tradición deportiva en la ciudad, e hizo un paralelismo con la política (en donde es candidato a primer concejal en las próximas elecciones), remarcando que “el tarifazo afectó a todos los clubes por igual, no sólo al nuestro, por eso la idea es que se pueda encontrar una solución ecuánime y se está trabajando de esa manera, porque aquí hablamos de una institución fuerte con historia e hinchas más allá de cualquier deporte, y hay otros clubes que no cuentan con esa posibilidad y una tarifa de luz por encima de lo estipulado, define su suerte o continuidad”.

“El tema las tarifas requiere de una situación legislativa para todos los clubes, porque quienes estamos con la cuestión interna de este tipo de instituciones sabemos lo que consume de gas una caldera o el costo de la taifa eléctrica para iluminar una cancha o alimentar algún motor. Además, cuanto más actividad tenga un club, más energía consume y los números se van por las nubes”, señaló Ariel Ciano.

A su vez, el ex presidente del Concejo Deliberante se refirió al contexto social actual “que nos obliga a apelar al ingenio y la nostalgia para captar nuevos socios. A rescatar los valores de aquellos que se formaron en un club, como también fue mi caso, siendo la de Kimberley una de las instituciones mas tradicionales de la ciudad”. El vicepresidente hizo mención a que “queremos y necesitamos mejorar la situación financiera del club y generar más recursos, por eso estamos en busca de mil nuevos socios que se sumen a los tres mil ya existentes con cuotas sociales para grupo familiar o individual, por demás accesibles. De igual modo, no queremos que nadie que quiera hacer deporte en Kimberley, se quede sin la posibilidad de hacerlo, por lo que estudiaremos cada situación en particular con cuotas diferenciadas o alguna cuestión de ese tipo en los casos que lo ameriten”, manifestó.