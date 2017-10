¿En que está “Humana Ciudad” a dos años de su creación?

Aún no llegamos a los dos años. Estamos bien, con ganas y muchos proyectos. En verdad, estamos en los cimientos de una construcción, consistente en sus convicciones y claro en sus objetivos. Consolidando el grupo inicial para lo que vendrá a partir del año que viene. No nos avergüenza decir que somos muy poquitos, un puñado de gente. Al contrario, podemos decir orgullosos que no estamos desesperados buscando gente, no engañamos con cualquier promesa ni usamos la pobreza para que vengan con nosotros. No es nuestro interés ni nuestro estilo.

¿Que se viene el año próximo?

Seguramente una continuación de lo hecho en estos dos años, sobre todo en este 2017. Estamos haciendo una reflexión sobre nuestras actividades, sobre nuestras posibilidades y aspiraciones. Y obviamente, sobre la realidad que nos toca actuar. Digamos que de aquí a enero del 2018, definiremos como seguiremos con nuestro espacio.

¿Cuáles son esas posibilidades?

Básicamente, tiene que ver con nuestra influencia a la hora de actuar. Podemos quedarnos en lo mínimo y que llega a lo más próximo, como fueron estas charlas que organizamos o ayudar a diferentes espacios barriales, lo cual no está mal. Pero otra posibilidad es decidirnos ir en la búsqueda de espacios de gestión de las políticas públicas, que son las que modifican las cuestiones de fondo.

Convertirse en un partido político?

Es una posibilidad. En lo personal, siempre actué en política partidaria, de hecho fui candidato en 4 oportunidades, por lo tanto no sería nuevo para mí. Pero es una decisión de todos.

Ustedes no apoyarán a ninguna de las fuerzas políticas en estas elecciones

Así es. Nos resulta indignante que presentemos una nota solicitando al Concejo Deliberante para que declare la emergencia en niñez y adolescencia en nuestra ciudad y la tuvieron cajoneada por tres meses, y recién cuando estuvo a punto de archivarse, la empiezan a tratar. ¿Ese es el lugar que ocupe este tema en los concejales? Esto es parte de lo que nos anima a involucrarnos. Hay problemáticas que no necesitan presupuestos enormes ni grandes genios. Se necesita sensibilidad y voluntad política.

¿Y respecto a la gestión de Arroyo y el resultado de las elecciones?

Es lamentable. En algunos casos, la impericia, y la insensibilidad en otros. Tenemos barrios enteros sin sala de primeros auxilios, como es el caso de Herradura e Hipódromo. Hicimos la gestión, pero se nos contestó que por falta de personal no se puede brindar atención. Esta gente no tiene idea lo que es que un pibe tenga fiebre y tengas que salir en colectivo de madrugada. Lo que hicieron con la baja en los PEBA lo mismo, la secretaria de Desarrollo Social que se va de vacaciones en medio de un temporal, la secretaria de Cultura rechazada por una gran mayoría de ese colectivo, el destrato a las mamás en lucha por sus hijos discapacitados, y mucho más. Pero creo que es más triste que no exista una oposición con voluntad de construir una opción real de cambio. Parece que lo único que importa es el cargo y cómo continuar en el mismo. No creo que justifique la elección de la gente, pero como mínimo, en algún momento, se deberá hacer una autocrítica profunda y ojalá dejar de pensar en algunos liderazgos que es obvio que ya no lideran más que a los amigos.

Se los vió cercano a Juan Rey en algún momento…

Fuimos invitados y aceptamos muy gustosos en la construcción de “Vamos”, pero luego eso no se dió. A partir de su inclusión en la interna de Acción Marplatense, algunos lo apoyamos en forma personal, en mi caso en lo que tiene que ver con la niñez y el transporte. Me parece que es una opción válida la figura de Juan. Veremos que decide en el futuro. Por lo pronto, y más allá de que conocimos personas muy interesantes en ese sector de AM, no seremos parte del mismo. Humana Ciudad tiene un perfil propio y eso no se negocia de ninguna manera.

¿Cómo se definen?

Humanistas, en la concepción de poner al ser humano como valor y preocupación central. No hay Estado ni economía ni nada por encima de las personas. Si los vecinos debemos esperar no sé qué variables económicas para que tengan una calidad de vida digna, ese Estado o economía o lo que sea, no tiene razón de ser. Tenemos niños y adultos mayores dejados totalmente a su suerte y eso es inmoral. Una ciudad prisionera de contratos como los de la recolección de basura o el empresariado del transporte que no pueden doblegar porque les sostienen sus campañas. Tenemos una salud pública totalmente precarizada mientras se destinan fondos ingentes a los familiares del gobierno de turno. Más que un gobierno, parecen una pyme familiar. Puros conchabos y negociados políticos.

¿Cómo terminan este año y que proyectos tienen?

El primer año fue de perfilar nuestro espacio, lograr una identidad. Hicimos actividades en relación a la prevención del Trabajo Infantil a partir de la inexistencia de políticas públicas en ese sentido, trabajamos con un espacio en el barrio Hipódromo y Herradura y sobre todo tuvimos una actividad legislativa en el sentido de presentar notas y pedidos sobre muchos temas. Incluso tuvimos más actividad que varios concejales, pero claro, tenemos la dificultad del seguimiento de los expedientes y en muchos casos el desinterés de los concejales, por lo que terminan en la nada. Este año, se incluyeron personas muy interesantes a este grupo y llevamos adelante unas jornadas para personal docente que se llamaron “Conocer para Transformar”, que tuvieron como eje conocer las intervenciones dentro del ámbito escolar en relación a situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes, las cuales salieron muy bien. También ampliamos nuestro campo de acción a otro barrio. Generamos nuestro sitio web y fortalecimos muchas acciones tendientes a ayudar a familias en situación desfavorables. En lo que queda del año, estamos viendo la posibilidad de generar un encuentro para referentes barriales y además una peña para acercar a muchos amigos que están cerca y de alguna manera cerrar el año.En cuanto a proyectos, hay muchos, pero primero debemos aclararnos como seguiremos.

¿Qué posibilidades de crecimiento de tu espacio ves en el futuro?

A veces muchas y otras no tantas (se ríe). Si lo veo por el lado de la oferta actual, creo que muchas. Es de una pobreza y una chatura espeluznante el panorama actual y eso tal vez explique que la gente se conforme con lo mínimo.Por otra parte, lo que estamos intentando, la forma con la que estamos construyendo nuestro grupo no es fácil, porque no tenemos un padrino o alguien que nos banca. Tenemos muy pocos recursos, entonces nuestra militancia depende de nuestra fuerza interna, esa que crece con la coherencia y la reciprocidad en nuestras acciones y para cualquiera de nosotros, eso es muy difícil de sostener en el mundo de hoy. Pero más allá del éxito o del fracaso, queda el sabor de intentar, de construir al menos en lo mínimo, un peldaño en la mejora de las condiciones para todas las personas.