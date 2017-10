Luego de dos jornadas de verano sobre Mar del Plata, con máximas superiores a los 25 grados, hacia la tarde de este miércoles la ciudad se vio afectada por un proceso de mal tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que se espera la presencia de tormentas fuertes para la tarde noche de este miércoles en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de La Plata.

Sobre el centro de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, sudoeste de Buenos Aires y este de La Pampa se están registrando áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad.

Se espera que en las próximas horas con la llegada de un frente frío las lluvias y tormentas se generalicen e intensifiquen en el resto del área de cobertura pudiendo ser algunas localmente fuertes o severas, y estar acompañadas de importante actividad eléctrica, intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Los fenómenos más intensos se esperan sobre el este de Córdoba, sur y centro de Santa Fe y Entre Ríos.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

– En caso de emergencias, comunicarse al 103.

– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)