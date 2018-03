Una prepaga se niega a cubrir tratamiento de nena con Síndrome de Down

Isabella tiene 5 años, Síndrome de Down y nació con un problema en sus ojitos (párpados cortos), lo que le impide cerrarlos del todo, trayéndole consecuencias de sequedad, conjuntivitis seguidas, molestias con el sol y el viento al tenerlos expuestos mucho más de lo normal.

Por esta insuficiencia puede sufrir hasta una úlcera de córnea si no se sigue un tratamiento mediante gotas que le lubriquen sus ojos durante el día y una crema durante la noche.

Su mamá, trabaja en el INIDEP y contó que su hija cuenta con Certificado de Discapacidad y todos sus papeles están en regla.

“Como vivíamos en Buenos Aires hasta hace tres años y ella nació allá, enseguida busqué al mejor especialista en esta patología y la comenzó a tratar. Su estado está al límite así que Dr. nos indicó que es momento de operarla, urgente”, comentó.

La pequeña es afiliada a la prepaga OSDE, que cubre a este médico pero en sus planes más altos. “Nosotros tenemos el básico, que es el que podemos abonar de acuerdo a nuestra situación económica. Hace casi un mes les presenté todos los papeles y recién la semana pasada me contestan que no me van a cubrir la totalidad (80 MIL PESOS ES EL COSTO) y que busque alguien de cartilla, cuando habiendo hablado con su oftalmóloga de cabecera en Mar del Plata, la misma médica (de la Clínica del Ojo) me remarcó que ella no hace esas intervenciones y que el Dr. que tenemos en Capital es EL MEJOR que hay a nivel nacional en esta problemática”.

La mamá Silvana Migone dejó en claro que “la operación NO ES ESTETICA, e infiere un alto riesgo por las consecuencias que puede traer ya que se tocan terminales nerviosas muy sensibles de la vista y la cara”.

“La negativa me la hicieron por teléfono, se niegan a enviármela escrita. Del único modo que lo harán es mediante una solicitud mía por Carta Documento, lo cual me implica un gasto en el que no puedo incurrir. Me dilatan los tiempos y mi hija se tiene que operar SI O SI antes de PASCUAS. Me obligan a ir a la justicia, a dilatar tiempos, a caer en gastos que al ser sostén de hogar se me dificultan realizar…”, sentenció.

Más adelante, sostuvo que “no es el primer problema que tengo con OSDE de Mar del Plata ya que para ellos evidentemente los chicos con discapacidades son una molestia y una pérdida de dinero. Mi hija es igual a todos nosotros y merece operarse y ser atendida con los mejores médicos que nuestro país nos permite, como a cualquiera”.

“Espero alguna vez todos aquellos que luchamos por los derechos de los chicos con capacidades diferentes seamos escuchados por alguien y defendidos como corresponde”, finalizó.

Comparte esto: Tweet