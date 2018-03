Bonifatti: “En 7 días la ciudad otra vez va a estar llena de basura”

Tras recorrer el Predio de Disposición Final de Residuos con la Comisión de Medio Ambiente, el concejal Santiago Bonifatti manifestó su preocupación por un tema tan importante para la vida de la ciudad:

“Si las cosas siguen así en 7 días el predio cierra y toda la basura de los vecinos va a quedar en las calles sin destino”, sentenció el concejal Santiago Bonifatti luego de recorrer el predio de residuos junto con los intengrantes de la Comisión de Medio Ambiente.

“Nosotros veníamos diciendo que el problema de la basura en nuestra ciudad es culpa de la falta de gestión del gobierno de Arroyo, que teniendo dos años para resolver este problema, sabiendo que el contrato con la empresa recolectora terminaba en diciembre de 2017, se dejó estar y hoy, a una semana, no hay un plan de acción”, manifestó.

Bonifatti continuó diciendo: “Recorrimos el predio y comprobamos con horror el colapso que tiene la acumulación de basura y la falta de trabajos necesarios para mantener el lugar. Es increíble que el gobierno municipal se excuse y diga que faltan fondos cuando el financiamiento para el funcionamiento y las obras en el predio está, lo pagamos todos los vecinos con la tasa del GIRSU que se cobra con la tarifa de Obras Sanitarias. Pudimos comprobar cómo se vienen haciendo de mal las cosas desde hace mucho tiempo: se ha volcado basura en lugares que no están preparados para ello, las piletas de líquidos lixiviados están completas, y los recicladores trabajando en condiciones infrahumanas siguen siendo una realidad”.

“La ciudad tenía un rumbo en cuanto a su política de tratamiento de los residuos, se hicieron obras en el 2013 con financiamiento del BID para abrir un predio de disposición final de residuos acorde a lo que nuestra ciudad necesitaba, se logró concientizar a los vecinos de la importancia de reciclar en sus hogares a través de campañas públicas y se había logrado crear fuentes de trabajo genuinas con la planta de reciclado. En dos años de gobierno no sólo no se continuó con ese plan ni con ningún otro alternativo, y hoy a 7 días de terminar el contrato de la empresa responsable de la disposición final tenemos un predio colapsado, tenemos la ciudad sucia y el único que no se entera de la urgencia es el Intendente”.

“Es urgente retomar un trabajo serio en materia de residuos, y si no saben cómo hacerlo, que nos permita ayudarlos proponiendo soluciones, ya no como integrantes del oficialismo o la oposición, sino como personas con experiencia muy preocupadas por el futuro ambiental de nuestra ciudad. Esta es una emergencia real, la inoperancia del gobierno nos va a tapar a todos los marplatenses de basura” concluyó Bonifatti

