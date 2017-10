Ante casi 3000 personas en la Villa Marista, el Seleccionado Mayor de Mar del plata disputó su único amistoso antes del Campeonato Argentino, en donde cayó por 40 a 17 ante el Seleccionado M20 de Argentina, que contó con la presencia de tres marplatenses.

Con la particularidad de haber jugado dos tiempos de 35 minutos y uno de 30, Mar del Plata y el Seleccionado M20 salieron al césped de la Villa Marista con la premisa de probar y ajustar cosas de cara al futuro. Pero, sobre todo, usaron este partido para darle participación a todos los jugadores que los entrenadores tenían a disposición y probar distintas variantes.

Lo cierto, es que el Seleccionado Argentino demostró porqué nuclea a los mejores jugadores del país. Luego de un primer tiempo en donde Mar del Plata se impuso con la jerarquía individual de los más experimentados y la frescura de los nuevos, cuando los de “Cochi” Pellicena se acomodaron mostraron todo su potencial.

Síntesis:

Mar del Plata (17): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Facundo Raitieri, Diego Jiménez; Tao Romero, Lucas Gasparri, Juan Montone; Rodrigo Iza (C), Tomás Catuogno; Franco Rodríguez Reinoso, Emanuel Contino, Leonardo Sestelo, Braian Zar; Franco Catuogno.

Ingresaron: Leandro Pizzolo, Iván Ballesteros, Francisco Paklayan, Juan Elvira, Manuel Riego, Nicolás Blanco, Mateo Belauzarán, Bautista Carman, Gaspar Jeckeln, Ignacio Marino, Héctor Sandullo, José Estevez, Pedro Hernández, Francisco Carricart, Mariano Puglia, Federico De Leonardis, Juan Parodi.

Entrenadores: Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Jorge Pereyra.

M20 Argentina (40): Rodrigo Martínez, Nicolás Juárez Haro, Mayco Vivas; Salvador Ochoa, Lucas Bur; Joaquín De la Vega, Rodrigo Fernández Criado, Juan Bautista Pedemonte; Gonzalo García, Santiago Gilligan; Mateo Carreras, Joaquín Brogliatt, Santiago Chocobares, Juan Rosas Paz; Francisco Liotta.

Ingresaron: Agustín Milet, Iván Nemer, Alejandro Luna, Agustín Mansilla, Nicolás Walker, Juan Cruz Kees, Nicanor Minoldo, Juan Ignacio Molina, Luciano Gutiérrez, Santiago Grondona, Ignacio Gandini, Federico Parnas, Manuel Nogues, Simón Bollo, Alejandro Torres, Facundo Ferrairo, Rodrigo Isgro, Juan Pablo Castro, Joaquín Brogliatti, Pablo Avellaneda.

Entrenadores: José Pellicena, Ricardo Le Fort, Enrique Pichot.

Primer Tiempo: 3′ Try de Francisco Liotta convertido por Santiago Gilligan (A); 6′ Penal de Leonardo Sestelo (MdP); 27′ Try de Mayco Vivas convertido por Santiago Gilligan (A); 29′ Try de Braian Zar convertido por Leonardo Sestelo (MdP). Resultado Parcial: Mar del Plata 10 – Argentina 14.

Segundo Tiempo: 11′ Try de Martín Santiago (A); 16′ Try de Mateo Carreras convertido por Alejandro Torres (A); 32′ Try de Juan Bautista Pedemonte convertido por Alejandro Torres (A); 35′ Try de Santiago Grondona por Alejandro Torres (A). Resultado Parcial: Mar del Plata 10 – Argentina 40.

Tercer Tiempo: 22´ Try de Tomás Parodi convertido por Héctor Sandullo (MDP).

Resultado Final: Mar del Plata 17 – Argentina 40.

Referee: Ramiro García Gamero.

Cancha: Villa Marista.