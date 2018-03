Noticias de Escocia

Así lo anunció el ejecutivo escocés, quien presentará la semana que viene el proyecto de ley para pedir una segunda consulta tras el triunfo del Brexit

El gobierno escocés anunció que la próxima semana dará a conocer el borrador de un proyecto de ley para pedir un segundo referéndum de independencia del Reino Unido a raíz del triunfo del Brexit.

Así lo afirmó la ministra principal del gobierno, Nicola Sturgeon, durante un discurso pronunciado en Glasgow, donde se celebra el congreso anual del Partido Nacionalista Escocés (SNP).

La funcionaria dijo que es necesario que los escoceses reconsideren ese asunto “antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea” y se dirigió a la primera ministra británica, la tory Theresa May, a la que advirtió que “si no puede o no nos permite proteger nuestros intereses dentro del Reino Unido, entonces Escocia tendrá el derecho a decidir, de nuevo, si quiere adoptar un camino diferente”.

En el primer plebiscito escocés de independencia, convocado el 18 de septiembre de 2014, los ciudadanos rechazaron desvincularse de Westminster. Y ahora los nacionalistas intentarán de nuevo llegar al triunfo, reforzados por el reciente triunfo del Breixit.

Escocia. (INCAT-Agencias).-