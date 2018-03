Con más de 650 jugadoras distribuidas en tres categorías, el boom del fútbol femenino sigue en expansión y este fin de semana pondrá en marcha su calendario de competencias 2017. En cancha de San José y en Tandil se disputará la fecha inicial de los campeonatos de Primera, Reserva y Sub 16.

El año pasado se coronó Aldosivi en Primera mientras que Juventud Unida de Tandil quedó como escolta y Urquiza en el tercer escalón. En Reserva el campeón fue Boca y su escolta Aldosivi; mientras que tercero quedó Juventud Unida. Entre las más chicas, en la categoría Sub 16, las campeonas fueron las “Tiburonas”; Belgrano fue segundo y Cadetes tercero. A fin de año, además, se jugó el Nacional que fue ganado por Urquiza en Primera y Boca en Sub 18.

“La verdad es que el 2016 fue muy bueno pero queremos más y estamos muy contentos y entusiasmados. Nosotros acá trabajamos ad honorem y nuestro único incentivo es ver cómo las chicas responden. Arrancamos hace un poco más de dos años, con un universo de 120 jugadoras y 8 equipos. Hoy tenemos 650 jugadoras en tres categorías. Hay 16 equipos en Reserva, 7 en Primera y 12 en Sub 16. Eso entusiasma muchísimo para seguir trabajando y superar las adversidades que se nos presentan. Tenemos muchas ganas de seguir creciendo porque hay muchos proyectos”, destacó Cristina Jiménez, la secretaria de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFFEBA) y jugadora de Boca, quien acompañada por el presidente Guillermo Messina brindó un panorama de la actividad.

– Siempre remarcan la gratitud de las jugadoras hacia ustedes por haber institucionalizado el fútbol femenino.

– GM: La realidad es que lo nuestro es un trabajo deportivo pero también social, porque incluimos a la mujer en un deporte muy machista. Es muy gracioso ver padres que van a ver a sus hijas y nos dicen que nunca creyeron que podían hacerlo ya que esperaban tener un varón para acompañarlo. Además, hablando en serio, les damos un seguro, cobertura, uno no se da cuenta hasta que no le pasan las cosas. Cuando jugaban los Comerciales se lesionaban y quedaban a la buena de Dios.

– ¿Cómo se unieron los caminos de ustedes dos para coincidir en que había que institucionalizar la actividad?

– CJ: Cuando llegué al fútbol femenino, Guillermo ya estaba trabajando. Ver el empeño y las ganas que le pone me dio la pauta para plantearle que teníamos que institucionalizar el trabajo que se estaba haciendo. Él tiene mucho empuje, también está Sol y en una mesa de varias personas más le dimos forma por primera vez y nos llamamos FUFFEMA. El trabajo quedaba perdido y me parecía que estaba bueno darle un marco al trabajo de los dirigentes pero fundamentalmente, de las chicas en lo deportivo. Nos embarcamos en esta locura, y cuando llegó el momento de establecer quién estuviera al frente, no dudamos en que fuera Guillermo. Somos un equipo, uno de depende del otro y nos complementamos.

– GM: Tenemos una tesorera (Sol Pérez) que es un perro de caza, y una secretaria que va al frente. Congeniamos muy bien.

– ¿Qué objetivos y sueños tienen con el fútbol femenino de Mar del Plata?

– GM: A corto plazo, que el torneo salga bien. Y que el Nacional, que lo hacemos a fin de año, crezca y que vengan muchos más equipos del país. Un sueño, después, es tener nuestro propio predio, tener apoyo de entes gubernamentales. Que no sea un discurso de tribuna el tema de la inclusión. Nosotros tenemos todo en el marco de la ley. Además, más adelante queremos crear una categoría más para que jueguen mujeres mayores de 30.

– CJ: Creo que la inclusión solo se puede lograr trabajando y en esa dirección vamos. En cuanto a los sueños, a mi en el futuro me gustaría que haya dos jugadoras de Mar del Plata en la Selección Argentina como mínimo. No voy a parar hasta lograrlo. No sé en cuánto tiempo lo vamos a lograr pero se dará.

PARTIDOS DE LA 1º FECHA (Cancha de San José)

Sábado

12: Siciliano – San José (Reserva)

12.15: Urquiza – Cadetes (Sub 16)

13.30: Libertad – Las Panteras (Reserva)

13.45: Ciudad – Aldosivi (Sub 16)

15: Aldosivi B – Aldosivi A (Reserva)

15.15: San José – Las Panteras B (Sub 16)

16.30: Banfield – Leonas (Reserva(

16.45: Las Panteras A – Siciliano (Sub 16)

Domingo

9: Argentinos del Sud – Unión (Reserva)

10.30: Boca – Juventud Unida (Otamendi) (Reserva)

10.45: Unión – Belgrano (Sub 16)

12: Ciudad – Belgrano (Reserva)

12.15: Boca – Libertad (Sub 16)

13.30: Boca – Ciudad (Primera)

15: San José – Unión (Primera)

Libre: Aldosivi.

En Tandil

13.30: Juventud Unida (Tandil) – Urquiza (Reserva)

15: Juventud Unida (Tandil) – Urquiza (Primera)