El ex ministro de economía dijo también que la diputada marplatense Fernanda Raverta construye la unidad en esta ciudad.

“Hay que construir como lo hace Fernanda (Raverta) en Mar del Plata, en pos de la unidad” , expresó el ex ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, en un cruce radial que se produjo en el programa “Abrazo Ciudadano” en FM Residencias con la diputada nacional, referente del Frente para la Victoria de la ciudad y el dirigente histórico de MNA Forja, Leopoldo Moreau.

“Estuvimos ya en un gran acto con Fernanda en septiembre del año pasado en Mar del Plata, para ofrecer nuestra mirada sobre lo que está está pasando con la economía, que es lo que está padeciendo la gente, y que es muy diferente a lo que se dice desde el gobierno y los medios hegemónicos”, manifestó Kicillof en el comienzo del triple encuentro radial.

“Venimos programando esto hace un tiempo y yo comentaba hace un par de días que después de recorrer todo el país como lo vengo haciendo es notable lo de Mar del Plata por el grado de unidad que se ha conseguido y en esto tiene mucho que ver Fernanda, que es muy clara, concisa y eficiente en lo que queremos transmitir y que sabe contemplar que todos los sectores del campo nacional y popular estén representados, y es lo que hay que hacer, construir como lo hace Fernanda en Mar del Plata, en pos de la unidad”, lanzó también el ex ministro de economía.

La charla simultánea entre Raverta, en estudios , y Axel Kicillof y Leopoldo Moreau en sendas líneas telefónicas, se produjo en el programa Abrazo Ciudadano, que se emite por Radio Residencias los miércoles a las 22.

Los tres anticiparon, en diálogo con Vito Amalfitano, Daniel Villarreal, Matías Lescano y todo el equipo de Abrazo Ciudadano, el acto que concretarán juntos este sábado a las 19 en la emblemática esquina de San Martín Y San Luis, con Roberto “Chucho” Páez, referente de MNA en Mar del Plata.

Axel se refirió en la nota a la eliminación del Ahora 12 y Ahora 18 y los aumentos de tarifas y toda la problemática económica y Leopoldo Moreau habló de los caminos políticos para empezar a salir de este “cerrojo” neoliberal en las elecciones 2017.

Fernanda Raverta reiteró que “en la calle se construye la unidad”, habló de la situación difícil que atraviesa Mar del Plata pero también de sus potencialidades y los tres coincidieron en la centralidad y capacidad de Cristina Fernández de Kirchner para aglutinar al campo nacional y popular.

“Yo ya me estoy preguntando quien les escribe los guiones al gobierno de Mauricio Macri. Hace poco lanzaron el Ahora 18 y ahora resulta que todos los programas son con interés…Ocurre que como tienen la tasa de interés por las nubes, el costo del dinero es muy alto y se les encarecen mucho los programas Ahora 12 y Ahora 18…Pero dan vuelta la historia y dicen que va a ser más barato pagar al contado y resulta que es todo al revés y ya lo están comprobando comerciantes y consumidores, se van a encarecer las cuotas y no se va a abaratar el contado”, explicó también Kicillof. “Está presentado como una buena noticia y es perverso y no es otra cosa que una transferencia enorme del bolsillo del laburante, de los asalariados, a los bancos”, remarcó el diputado nacional del Frente para la Victoria.

Leopoldo Moreau, en tanto, destacó que el acto en Mar del Plata se hará desde una esquina emblemática, desde dónde Raúl Alfonsín hizo algunos de sus primeros actos de campaña aun en dictadura “llamando a la democracia”. Ahora Moreau dijo que hay que salir a defender el Estado de Derecho que está seriamente vulnerado y que se vive practicamente en un “Estado de excepción”.

“Hay muchos marplatenses y turistas que quieren formar parte de este Abrazo Ciudadano que nos vamos a dar el sábado en la esquina de San Martín y San Luis…Para tratar de que no siga avanzando la derecha, para construir esta Nueva Gran Mayoría a la que nos convoca Cristina, tenemos que darnos fuerzas para dar la discusión del sentido, para pugnar por una democracia con derechos para todas y todos”, remarcó Fernanda Raverta sobre el acto de este sábado a las 19 en Mar del Plata.