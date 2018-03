La ONG EnRed llevó a cabo una serie de actividades en el marco del Día Mundial de la prevención del abuso sexual.

Una de las actividades principales tuvo lugar, este jueves, con una mesa de difusión, mientras que este viernes, de 16 a 19, se hará una Mesa de Consultas frente a la catedral.

La licenciada Patricia Gordon, titular de la ong, sostuvo que, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil “se vuelve imperante que podamos trazar un panorama acorde al estado de la situación de miles de niños, niñas y adolescentes que en el mundo entero hoy son víctimas de uno de los crímenes más aberrantes de nuestra cultura”.

“Todos los días los centros de salud reciben consultas, los hospitales son receptores de casos de violaciones de niños y niñas y se efectúan denuncias en la comisaría de la mujer”, destacó.

La especialista remarcó que el abuso sexual y el incesto paterno filial dejan en las víctimas consecuencias que en muchos casos llegan hasta la devastación psíquica.

En lo que atañe a lo que sucede en Mar del Plata, Gordon expresó que “mantiene la herida abierta por los abusos masivos y sistemáticos en colegios católicos hacia alumnos/as de cuatro y cinco años”.

“Pero también hay muchos otros abusadores a los que encima se los recibe de buen grado en los tribunales porque son lo que ellos llaman ‘padres de familia’, ‘profesionales exitosos’, ‘señores que hasta gozan de prestigio en la comunidad’ y el tratamiento que se les da es como si fueran víctimas de calumnias e injurias provenientes de madres despechadas que inculcan a sus hijos /as en contra del progenitor no conviviente”, añadió.

“Eso es lisa y llanamente, una mentira. Ningún niño/a podría sostener una fabulación semejante por mucho tiempo. Eso es pretender desconocer la capacidad de los niños para recordar y para decir la verdad”, aseveró.

Más adelante, la titular de EnRed denunció que “el abuso no es solo sexual. El abuso es político. Y mientras no sea prioridad en la agenda de las políticas públicas y sea tomado en nuestra ciudad y en todo el país como un flagelo que destruye la infancia, por ende, el futuro, vamos a seguir diciendo que no hay justicia y tampoco hay reparación para las víctimas”.

“No existen en este momento en nuestra ciudad más que unas muy pocas organizaciones sociales que venimos dando tratamiento en forma solidaria a quienes padecen las consecuencias de semejante aberración y el esfuerzo de integrantes de equipos de salud de algunos organismos públicos”, añadió.

Gordon reflejó que no se cuenta con centros estatales especializados y no es prioritaria tampoco la formación de profesionales de la salud, del derecho ni de otras carreras.

Por todo esto, exigen:

• PROTECCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL E INCESTO PATERNO FILIAL

• QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PROVINCIAL Y NACIONAL IMPLEMENTE EN FORMA URGENTE POLÍTICAS ACORDES A LA EMERGENCIA DE ESTE FLAGELO

• APERTURA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y ADULTAS/AS VICTIMAS DE ABUSO

• CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES Y PROFESIONALES QUE ESTÁN EN CONTACTO CON VÍCTIMAS

• PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS DE ATENCIÓN

• QUE LOS COLEGIOS PROFESIONALES SE EXPIDAN SOBRE EL ACOSO Y EL HOSTIGAMIENTO QUE SUFREN LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL TEMA Y QUE SE TOMEN MEDIDAS DE PROTECCION AL RESPECTO

• QUE NUESTRA CIUDAD DECLARE INGRATA LA PRESENCIA DE LOS LLAMADOS PADRES DEL OBELISCO Y DE TODA ASOCIACION QUE DEFIENDA A MALTRATADORES Y ABUSADORES

• QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL INVESTIGUE Y SE EXPIDA SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LOS TRIBUNALES Y LA REVINCULACIÓN DE LA CUAL SON OBJETO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES CON ABUSADORES Y MALTRATADORES

• QUE HAYA UNA REAPERTURA DE LA FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES

• QUE HAYA JUSTICIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ABUSADOS/AS EN LOS COLEGIOS CATÓLICOS

• QUE LAS MADRES PROTECTORAS SEAN RECIBIDAS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA EFECTUAR SU RECLAMO Y SE LES DE UNA RESPUESTA A LA SITUACIÓN QUE PADECEN EN FORMA URGENTE.

• CONDENAS A LOS ABUSADORES

• QUE SE REGLAMENTE LA NUEVA LEY DE IMPRESCRIPITIBILIDAD