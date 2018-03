En el marco del Día Mundial de la lucha contra el SIDA que se celebra el 1 de diciembre –establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988-, la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través la Secretaría de Salud, realiza diversas actividades durante esta semana con el objetivo de concientizar a las comunidades sobre la necesidad de prevenirlo.

Hasta el 1 diciembre, de 9 a 12 habrá testeo rápido de VIH en el CEMA (Pehuajó 250, planta baja sector enfermería).

Este jueves de 9 a 14 se desarrollarán testeos rápidos y gratuitos de VIH en El Estado en tu Barrio en Faro Norte. Mientras que a las 17 tendrá lugar una jornada académica y testeo rápido y gratuito de HIV, en el Museo MAR (Felix U.Camet y Lopez de Gomara), denominada “Hacia el control de la epidemia de VIH/SIDA en la ciudad de Mar del Plata. Creación de una comisión de trabajo. Plan de acción”. Las disertaciones estarán a cargo de Dr. Manzo, Dra. Miglioranza, Dra. Hualde, Dra. A. Alvo.

En ese sentido, la Directora General de Salud de la Municipalidad, Patricia Fortina, adelantó que en el Museo MAR “Vamos a tratar la estrategia de la OMS que es 90/90/90, que refiere a que el 90% de las personas que tengan VIH Sida conozcan su diagnostico. Que el 90% que conocen su diagnóstico accedan al tratamiento y que el 90% de las personas que accedan al tratamiento tengan carga viral indetectable”.

“Vamos a trabajar en relación a eso para crear un grupo y es una mirada hacia el 2030, entendiendo que la epidemia se puede controlar desde lugares más pequeños, ciudades más pequeñas y no a niveles nacionales. Esa es una estrategia mundial”, agregó la funcionaria.

Por último, este viernes se repetirá –de 10 a 14- el testeo rápido de HIV y vacunación contra la Hepatitis B, frente a la Catedral.

Cabeseñalar que durante esta semana, la Torre Tanque y el monumento a San Salvador en la Escollera Sur estarán iluminados de rojo, como una manera de adherir a estas jornadas de concientización.

A la hora de dejarle un mensaje a la población, Fortina remarcó que “el VIH Sida es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad crónica y no debemos morir por ella. Esa enfermedad recibe tratamiento y si no se tiene obra social, el Estado brindará todos los controles y el tratamiento necesario. Si se tiene una carga viral indetectable se puede hacer una vida absolutamente normal, se puede tener hijos sin carga viral indetectable. Y si se tiene alguna duda, hay que hacerse el testeo en cualquier Centro de Salud. La única estrategia para no tener la enfermedad es no tenerle miedo”, concluyó la Directora General de Salud.