aerolineas

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas Viajes y Turismo (FAEVyT) avanzó con la medida cautelar ante la justicia para frenar la decisión de Aerolíneas Argentinas que prevé la eliminación de las comisiones del 1% para las agencias de viajes y turismo, a partir del 1 de enero del 2017, retribución que se paga en concepto de comercialización.

Desde la Federación afirmaron que, luego de la renuncia de Isela Constantini al frente de la Aerolínea de bandera, no se pudieron encontrar puentes de diálogo y que, si bien han intentado mantener encuentros con la compañía aérea – en forma directa y a través de la Cámara de Turismo – fue imposible avanzar en una reunión que permitiera dar marcha atrás en la acción judicial. “Agradecemos al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich su disposición al atendernos el día martes pasado, pero lamentamos que la única explicación recibida haya sido la de que hay que bajar el déficit de Aerolíneas y que la decisión está tomada desde la Dirección de la compañía aérea. Acción inentendible ya que no se comprende cómo una empresa que es deficitaria puede prescindir de las agencias de viajes que representan su mayor canal de ventas con más del 70% de su facturación y que son la única forma de distribuir federalmente el producto dando soporte técnico y legal a los pasajeros. No nos queda más que entender que esta es una medida en pos de monopolizar la venta y perjudicar al consumidor”sostuvieron.

Con el apoyo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT); el Foro Argentino de Consultores de Viajes Empresariales (FACVE); la Asociación Argentina de Operadores de Viajes y Turismo (AAOVYT); la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR) que representa a las Cámaras provinciales de turismo; la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS); la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); el Foro Latinoamericano de Turismo (FOLATUR); entre otras instituciones y actores involucrados, FAEVYT promovía la discusión de alternativas que significaran un verdadero crecimiento para Aerolíneas Argentinas comprendiendo que “Las agencias somos el mayor comercializador de nuestra aerolínea de bandera y podemos colaborar con la baja de déficit de la compañía generando aún mayor recaudación e impulsando el crecimiento conjunto”.

Ante la falta de diálogo y el desconocimiento de cómo esta medida inconsulta afectará el empleo de miles de argentinos, FAEVYT avanzó en una cautelar judicial con el objetivo de poner freno a la iniciativa “Siempre trabajamos en conjunto con la aerolínea de bandera, defendiéndola con el orgullo de sentirla de todos los argentinos. Hoy vemos con asombro cómo se toman decisiones que perjudican a la empresa, poniendo en jaque el trabajo de más de 25 mil familias y eliminando de un plumazo el principal canal de comercialización de la aerolínea. Se quiere atacar el problema del déficit embistiendo a su principal fuente de ingreso. Es una decisión equivocada desde todo punto de vista que entendemos se sostiene sólo en el desconocimiento de cómo funciona el sector y por eso hemos contado con el apoyo unánime de los principales actores de la industria” sostuvo Fabricio Di Giambattista, Presidente de FAEVYT, quien afirmó también que “Es una falacia decir que esta iniciativa es para adaptarse al mundo, no existe la comisión del 0% en ningún país de la región. La empresa LAN creció y se desarrolló pagando comisiones del 1% y del 6% en Chile. Avianca paga comisiones del 1% y fees fijos en Colombia. Asimismo, en nuestro país,todas las aerolíneas pagan comisiones por las ventas que se efectúan a través de agencias porque esto es un reaseguro para los usuarios del servicio ya que somos nosotros, las agencias, quienes nos encargamos de brindar información comparativa de precios de las distintas aerolíneas, como así también contención y respuesta ante problemas en los viajes”.

Desde la Federación advirtieron, además, que “Aerolíneas Argentinas seguirá pagando comisiones a las agencias de viajes extranjeras, como si no tuvieran la más mínima intensión de propiciar el crecimiento de la actividad de empresas nacionales, que son las más de 5.000 agencias de viajes (empresas Pymes en su enorme mayoría) registradas en el Ministerio de Turismo, que dan empleo genuino y generan desarrollo de la actividad turística argentina algo que tanto pareciera impulsarse, al menos desde el discurso, del actual gobierno”.

