agresiones

Una joven marplatense denunció que, junto a su novio, fueron golpeados en la puerta de un boliche ubicada en el complejo La Normandina. El incidente ocurrió el pasado jueves a la madrugada en el boliche bailable Samsara.

En declaraciones al programa Vencedores y Vencidos (Radio La Red FM 91.3) Lucía Vasconcelo comentó que había concurrido a ese reducto, junto a su novio, con la intención de ir a ver la presentación de una banda (Jeites).

“Cuando llegamos nos dijeron en la boletería que teníamos que pagar 150 pesos, cuando se había difundido a través de la banda que se podía ingresar gratis antes de las 3 de la mañana”, expresó.

“En tales circunstancias se vivió una situación fea con las chicas de la boletería y un patovica me pidió que me retirara porque estaba estorbando la fila de la boletería”, agregó.

Minutos después, decidieron regresar ya que un allegado les dijo que tenían que dejarlos pasar y que no los podían tratar así.

“Cuando volvemos un patovica me informó que tenía prohibida la entrada y automáticamente una mujer de seguridad me toma fuerte del brazo y me obliga a retirarme”, señaló.

Lucía le pidió que la soltara “y ahí fue el patovica que me dijo que tenía prohibida la entrada agarró del cuello a mi novio y lo saca por las escaleras y los dos terminamos afuera de La Normandina con tres patovicas, a mi novio lo tiraron al suelo y a mí la mujer me agarró del brazo y me pegó fuertemente en la cabeza”.

“Encima el patovica que me había prohibido la entrada me dijo que no tenía ningún problema de que fuera mujer y si me tenía que desfigurar la cara lo iba a hacer”, agregó.

Ante lo sucedido, la joven decidió llamar a la policía y decidió radicar la denuncia en la comisaría novena donde le comentaron que todos los fines de semana reciben denuncias contra los patovicas de ese complejo.

“Me dijeron que no pueden hacer nada porque la justicia se va a meter el día que alguien termine internado con heridas graves”, manifestó