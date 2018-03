El diputado Rodolfo Manino Iriart, integrante del Consejo Provincial de Seguridad Pública, consideró “positivo” que el primer encuentro de este organismo se realice en Mar del Plata y dijo que “eso es una manera, de parte de las autoridades provinciales, de reconocer que hay una situación preocupante respecto de la inseguridad“.

“Es positivo que Mar del Plata haya sido el lugar elegido para la primera reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública. Confirma lo que venimos diciendo, aunque algunos insistan en negarlo: hay una situación que preocupa en la ciudad, las alarmas se encendieron y sonaron en La Plata. Que el encuentro se haga acá es una forma de reconocer que el problema existe y hay que ponerse a trabajar. Estamos para eso, para dar nuestro apoyo. Lo que pedimos es que no quieran tapar el sol con las manos”, dijo ex secretario de Seguridad municipal.

El legislador fue designado para integrar el Consejo Seguridad a través de la resolución 1371/16, luego de haber sido elegido por sus pares para formar parte de este cuerpo en representación de la oposición.

Según explicó, “el Consejo Provincial de Seguridad Pública tiene por objeto colaborar con el Ministerio de Seguridad en la elaboración de planes, proyectos, propuestas e implementación de políticas en materia de seguridad pública“.

Celebró asimismo que el ministro Cristian Ritondo genere estos espacios de debate entre oficialismo y oposición “para trabajar juntos por un tema tan importante como la seguridad”.

En relación a lo que se está viviendo en Mar del Plata indicó que “hay que ser cuidadosos y claros con las estadísticas oficiales que se difunden ya que la aparente disminución en algunos hechos delictivos se puede deber en realidad a que no se están denunciando, por miedo o falta de confianza en las autoridades”.

Consultado sobre las tareas de Fuerzas Federales dijo: “Nos parece bien que lleguen más afectivos de Policía Federal, pero no alcanza solo con eso. Tiene que haber una coordinación integral, algo que parece difícil sin un Secretario de Seguridad“.

Iriart agregó que “hace varios días venimos advirtiendo que Prefectura Naval y otras fuerzas no están trabajando como debieran, se nota que los efectivos no están en los barrios como antes. Se paga por 230 hombres y no hay más de 120″.

Cabe recordar que este martes Manino Iriart asumió el cargo de secretario en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.