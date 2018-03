Se llevará a cabo el Concurso “Tu Huella en el Camino” Edición 2017. La propuesta está dirigida a todos los alumnos de Educación Primaria, de establecimientos de gestión pública y privada, de la Provincia de Buenos Aires.

Esta acción tiene por objetivo, incentivar el trabajo y creatividad de los alumnos, junto a sus docentes y familiares en la búsqueda de ideas que expresen en forma gráfica cómo prevenir siniestros de tránsito en la vía pública. Como así también, favorecer la promoción de actitudes y valores de respeto y cuidado de la vida propia y de los otros.

Consideraciones

Teniendo en cuenta que el espacio público es un espacio de todos, donde se generan encuentros y relaciones, en donde la formación ciudadana y la conciencia social constituyen un lugar fundamental, se propone desnaturalizar una representación habitual, que coloca al tránsito como algo que sucede fuera de nuestra responsabilidad, analizándolo no solo desde la dimensión del derecho a transitar sino también en su calidad de construcción social.

Se articulan los conceptos de ciudadanía, ambiente y saberes socialmente producidos y la recuperación de aquellos espacios y prácticas escolares que favorecen al cuidado de uno mismo y de los otros. El Concurso está orientado no sólo a conocer y comprender las normas, sino también a construir criterios para la toma de decisiones responsables en los diferentes modos de circulación en la vía pública.

Objetivo del concurso

1. Promover y crear facultades intelectuales y habilidades en los ciudadanos sobre la forma de comportarse en la vía pública, ya sea como PEATÓN o como USUARIO DE VEHÍCULO o TRANSPORTE PÚBLICO de manera RESPONSABLE.

2. Crear agentes multiplicadores desde las instituciones escolares para prevenir siniestros viales en la vía pública.

3. Incentivar el trabajo y creatividad de los alumnos, junto a sus docentes y familiares en la búsqueda de ideas que expresen en forma gráfica cómo prevenir siniestros de tránsito en la vía pública.

¿Quiénes Participan?

La propuesta está dirigida a todos los alumnos de Educación Primaria, de establecimientos de gestión pública y privada, de la Provincia de Buenos Aires.

Consigna:

Los alumnos deberán expresar ideas, a través del uso de la técnica esténcil, que permitan prevenir siniestros de tránsito en la vía Pública teniendo en cuenta alguno/s de los siguientes ejes:

• Partiendo de la premisa “En rutas, autopistas o cualquier camino y en el vehículo que vayas, recordá que hay que respetar la velocidad permitida. Reducir la velocidad es prevenir siniestros viales, ¿cómo ayudo a que se cumpla esto?”.

• PEATÓN RESPONSABLE (Ejemplo: peatones conscientes, usar pasos de peatón y puentes, respetar los semáforos, usar siempre la vereda y no la calle, no usar el celular mientras caminamos, etc.)

• USUARIO DE VEHÍCULOS RESPONSABLE (Ejemplo: uso de cinturón de seguridad, uso de casco, escuchar música con volumen bajo, no usar celular al conducir, etc.)

• USUARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO (Ejemplo: ascender o descender con el vehículo detenido, esperar sobre la vereda, etc.)

Del total de participantes, se premiará a los ganadores del Concurso con una Bicicleta con casco y rodilleras para cada uno y con la participación en una feria itinerante de sus dibujos impresos.

Por cualquier consulta pueden comunicarse al teléfono 0221 489-6958 de Lunes a viernes de 8 a 17hs, o mediante correo electrónico a educacionvial@abc.gob.ar

Inscripción

La inscripción al Concurso “Tu Huella en el Camino” es del 05/06/17 al 30/06/17, durante este pe- ríodo, se deberán enviar los siguientes datos al mail educacionvial@abc.gob.ar

1- Nombre y apellido del participante

2- Nombre, CUE y Dirección de la escuela 3- Año y Sección

4- Turno

5- Localidad y Distrito 6- Teléfono

8- Dirección de correo electrónico