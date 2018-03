antes de 2030

Este hombre está convencido de que es posible acabar con el hambre en el mundo. Y trabaja para hacerlo realidad. Es el embajador del Papa ante la Fao y los otros organismos de la ONU en Roma para la alimentación y la agricultura.

MONS. FERNANDO CHICA

Observador permanente del Vaticano ante la FAO, IFAD, PMA

“Yo intento ser la voz del Papa y llevar su corazón, sus preocupaciones, a estos foros internacionales y allí donde requieren mi presencia, para hacerme portavoz de este deseo suyo de que el hambre en el mundo sea una causa de la que se hable en pasado”.

Según la ONU, 1 de cada 9 personas no puede comer cada día lo suficiente para vivir una vida saludable. Además, cada año mueren 3 millones de niños por falta de alimentación.

La única buena noticia es que todos los países del mundo se han comprometido a acabar con el hambre antes del año 2030. Dicen que para conseguirlo necesitan también que usted les ayude.

“Si tú no te pones manos a la obra, si tú no dices ‘hoy ya voy yo a colaborar’, aunque no estuvieras en el origen del problema, de ti dependerá que este problema no tenga fin. Y por tanto, si tú no estuviste en el inicio, puedes colaborar a que este gran flagelo tenga fin; y pertenezcas a esta generación que vea cómo ya hay niños que no lloran porque no tengan nada que comer”.

Para acabar con el hambre la receta del Papa tiene tres elementos:

Primero, poner nombre y apellidos a los hambrientos. Caer en la cuenta de que son personas con proyectos, sueños y ambiciones nobles, que no podrán afrontar porque no tienen comida.

El segundo ingrediente aparecía en su famosa encíclica Laudato si’, donde proponíano tener miedo a cambiar estilos de vida.

“Un estilo de vida que renuncie al despilfarro, al lujo, que renuncie por ejemplo a todo lo que sea un consumismo desenfrenado, atroz, un pensar que mientras nosotros tiramos la comida, mientras nosotros tenemos un montón de alimentos donde escoger, hay otras personas que absolutamente no tienen para escoger más que entre las lágrimas y el dolor. Nosotros tenemos un montón de alimentos. Ellos escogen entre la desesperación, la impotencia, la amargura, las lágrimas o el hambre”.

Y tercero, obviamente compartir. Significa el coraje de ser generosos y no dar a los pobres lo que nos sobre sino lo que necesiten. Se concreta en apoyar a instituciones religiosas o laicas que ayuden a los hambrientos de forma seria y eficaz.

Así, nuestra generación pasará a la Historia no por ser la que inventó Internet, sino por ser la que acabó con el hambre en el mundo.

Mientras tanto, seguro que encuentra buenas ideas también en su cuenta de Twitter @HolySee_FAO, con mensajes para estar al tanto de cómo marcha esta batalla.

