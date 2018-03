El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta donde prevé vientos fuertes con ráfagas que afectará a la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Río de la Plata.

En Mar del Plata la intensidad del viento comenzó a dejar secuelas, ya que en el transcurso de la tarde se cayeron dos árboles en la zona céntrica.

En ambos casos las especies arbóreas de gran porte provocaron daños en vehículos que estaban estacionados.

Por fortuna no hubo que lamentar personas heridas y fue necesaria la intervención de Defensa Civil y de personal de Tránsito, ya que los árboles quedaron tendidos sobre la calle.

Uno de los hechos se registró pasadas las 19 en Catamarca entre Luro y 25 de Mayo y el restante en la zona de Independencia entre 11 de setiembre y 3 de Febrero.

De acuerdo al pronóstico extendido para Mar del Plata, se prevé la presencia de fuertes vientos con ráfagas durante la tarde – noche y hasta el jueves a la tarde. Ante cualquier inconveniente, está disponible el teléfono de Defensa Civil (103).

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

– Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y chapas.

– Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

– Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

– Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.

– No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

– Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.