La Agrupación Nueva Acción y el candidato en primer lugar de la lista, Juan Rey, comunicaron este jueves la decisión de no integrar la lista que lleva Marcelo Artime como primer candidato a concejal y que es apoyada por Gustavo Pulti.

“No haremos uso de nuestro derecho de integrar la lista encabezada por Marcelo Artime y que es apoyada por Gustavo Pulti, porque las diferencias que nos llevaron a crear Nueva Acción, lejos de haber desaparecido se han profundizado. Quienes integramos este nuevo espacio buscamos la renovación del partido de la ciudad, la renovación de sus dirigentes, de la forma de hacer política y de las propuestas. Creemos que no se ha realizado la autocrítica necesaria luego de haber perdido dos elecciones seguidas siendo gobierno, sino que ha sucedido todo lo contrario”, señaló el referente Santiago Bonifatti.

Y continuó diciendo, “somos leales a quienes votaron la renovación en Acción Marplatense, fieles a nuestras convicciones y coherentes con los pasos que venimos dando desde diciembre de 2015. Nueva Acción es un espacio nuevo que no busca acomodarse en una lista a cualquier costo”.

Bonifatti hizo referencia a lo sucedido durante la campaña de las PASO: “En esta campaña han pasado cosas que tuvieron una fuerte intencionalidad y no podemos dejarlas pasar. Nosotros siempre quisimos competir sanamente, nunca se nos hubiera ocurrido intentar proscribir a un candidato, mucho menos buscar impugnar una lista, ni hacer acusaciones infundadas sobre nuestros adversarios internos”.

“Creemos que lo mejor para el partido, en esta oportunidad, es que lleve una lista de concejales homogénea, que compartan los mismos valores, visiones, actitudes y metodología. Por eso el plenario de Nueva Acción decidió no integrar la lista en esta ocasión, para darle libertad total a Artime y Pulti de conducir su campaña según su parecer, y no obstaculizar esta etapa con debates internos no saldados. Les deseamos la mejor de las suertes en las elecciones de octubre. Somos honestos en nuestros planteos: tenemos diferencias profundas que no se saldan en el oportunismo de una integración buscando mejores lugares en una lista. Nuestra búsqueda de renovar Acción Marplatense va más allá y el resultado de las PASO nos ha hecho redoblar nuestras fuerzas.”

Juan Rey, primer candidato a concejal de la lista de Nueva Acción en las PASO hizo referencia a esta decisión: “No quiero ser concejal de cualquier forma. Quiero serlo dentro de una lista en la cual comparta los valores de las personas que la integran, comparta el trabajo cotidiano, y de la cual pueda sentirme orgulloso. Por ello es que no vamos a integrar la lista de Artime y Pulti. Algunos nos preguntan qué vamos a hacer y lo que yo les respondo es que vamos a seguir como siempre trabajando con los vecinos, en los barrios, ayudando a quienes no bajan los brazos, y se acercan a construir una Mar del Plata mejor”.