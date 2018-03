Selene Colombo, directora de Ocho pasos adelante, nos cuenta desde Italia la génesis de su documental sobre el Autismo, la importancia de la concientización para no aislar, y la relevancia de que un Festival de Cine incorpore en su Programación películas de temáticas sociales.

La película se proyectará este sábado 23, 15.15 hs, Paseo 4.

Selene¿Cómo surge tu necesidad de realizar una película sobre el autismo?

Cuando conocí a un niño con autismo por primera vez, pensé que era algo completamente distinto… Entonces pensé: si yo tengo un pensamiento completamente equivocado sobre que es un niño con autismo, seguramente la mayoría de la gente, que, como yo, no tienen un familiar o un amigo con autismo, estaría equivocada también. Pero si estamos todos equivocados seria buenos “corregir” eso. ¿Y cuál es el herramienta más eficaz contra el desconocimiento? Es la realización de una película, con 5 niños con Autismo de diferentes niveles o grados, para ofrecer una mirada lo más completa posible). El cine, como medio de comunicación masivo, para que pueda llegar a todos.

¿Cuál es la importancia de que un Festival incluya en su programación una película que trata esta temática?

Yo estoy muy agradecida con el Festival de Mar del Plata. Primero porque se da la justa importancia a una temática que hoy en día afecta a un niño cada 80, un porcentaje enorme. Reservar un lugar al Autismo a través de Ocho pasos adelante, es el resultado de una selección muy sensible respecto de las temáticas sociales. Este festival puede ayudar muchísimo a la inclusión social. Segundo, porque justamente cuando uno realiza una película quiere que el mensaje le llegue a muchas personas. Y para una película totalmente independiente, llegar a una distribución cinematográfica o llegar a la televisión y poder entrar en la casa de la gente, es muy difícil, y un Festival importante como el de Mar del Plata es de grande ayuda.

Cuando se habla de Autismo, ¿Lo más importante es concientizar para no aislar?

Exactamente: un niño con Autismo tiene una dificultad de relacionarse con el otro, y para mejorar necesita a ese “otro”…si uno lo deja solo no lo va a ayudar, este niño no va a tener la oportunidad de mejorar. La ignorancia aleja las personas, entonces la concientización es vital para ver un resultado palpable rápidamente. Igualmente, si uno ve Ocho pasos adelante, puede reconocer un niño con autismo y aprender las herramientas básicas para poder comunicarse con ellos.

¿Cuáles fueron los desafíos a la hora de filmar?

Una cantidad infinita. Un año de trabajo enorme. El miedo –constante- de no tener suficiente plata para poder terminar de realizar la película, que dura más de una hora. Los problemas técnicos; si no era el sonido, el audio, el ruido o la luz que faltaba. Y en un documental no se puede repetir una escena. En Ocho pasos adelante, no hay simulación. Siempre me preguntan: “¿Fue difícil hacer una película sobre este niños?” Yo siempre contesto: “Noooo, fue meravilloso, es un placer enorme estar con los niños, tener la oportunidad de observarlos y jugar con ellos”. Son los problemas técnicos y materiales que tiene una película independiente que son un desastre”. Y siempre encontré apoyo de personas maravillosas. Jamás hubo problema con los niños, que extraño cada día, ahora que no vivo más en Argentina. Mundo Azul es la organización que está trabajando sobre la convocatoria. Finalmente, los problemas técnicos se solucionaron y todo salió bien por suerte. ¡Es una película que tiene protagonistas maravillosos! Gracias a todos lo que participaron.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Realizar mi sueño: que todos los países del mundo puedan aprobar una Ley sobre Autismo que promueva la detección precoz y la inclusión social. Y luego, seguir trabajando sobre este proyecto y, quizás un día, hacer un otro documental siempre sobre la circulación de información sobre temáticas poco conocidas.

A.S.