El Director General de Coordinación del Servicio Penitenciario Bonaerense, Claudio Fredes puso en funciones al nuevo Jefe de Complejo Penitenciario Zona Este, Ricardo Lujan, al Secretario de Coordinación, Fabián Vázquez y al Director de la Unidad Penal 15, Paulo Vera.

El acto se llevó a cabo días atrás en la Sede Administrativa que este Complejo posee en Batán.

La ceremonia contó con la bendición y palabras del Capellán de la Unidad N° 15 Presbítero Hernán David y con las emotivas palabras de las autoridades salientes que pasarán a retiro efectivo, Hugo Colman quien fuera Jefe del Complejo Este y su Secretario de Coordinación, Omar Herrera que agradecieron al personal y a las organizaciones que permitieron el buen desenvolvimiento en su gestión.

Claudio Fredes dejó en claro que “las expectativas sobre las nuevas autoridades son las mejores porque es gente de experiencia que ya conocemos”.

Al tiempo que aclaró que “el cambio no se hace porque las autoridades salientes hayan hecho mal las cosas, al contrario, sino que el cambio es netamente institucional porque hay dos jefes que pasan a retiro. Es un cambio obligatorio.”

En otro orden de cosas, Claudio Fredes se refirió a la situación del complejo: “Hace 8 meses que estamos en la gestión. El complejo está mucho mejor que cuando lo recibimos. Hay muchas cosas que se han subsanado y otras que tenemos que mejorar. Estamos apuntando a tener una institución de excelencia.”

El acto contó con la presencia del asesor del Jefe del SPB, Ariel Layera , autoridades penitenciarias, personal, empresarios, además del Jefe de la Policía Local, Fernando Telpuk, el Director General de la Policía Local, Carlos Lencina, el Teniente Carlos Almada en representación de la Escuela de Artillería Antiaérea N° 601 del Ejército, el Prefecto Principal Miguel López, en representación de la Prefectura de Mar del Plata, el Fiscal de Ejecución, Dr. Guillermo Nicora y estudiantes de periodismo de Deportea.

El nuevo Jefe del Complejo, Ricardo Rubén Lujan, quien ya había sido Subdirector de la Unidad Femenina N° 50, se mostró orgulloso por la designación: “Las expectativas son las mayores. Estoy muy orgulloso de que me hayan designado en este cargo. Para nosotros esto es un premio al trabajo que veníamos realizando”.

Además, destacó el legado familiar que posee y que lo acompaña: “Es un orgullo que me hayan designado a este complejo que es tan importante, por mí y por mi familia que me ha acompañado toda mi carrera. Soy hijo de penitenciario, y tengo un hermano fallecido en acto de servicio que seguramente me esté mirando”.

Por otra parte, el nuevo director de la Unidad Penal 15, Paulo Marcelo Vera, destacó que: “las expectativas para esta nueva etapa son muchas” haciendo gran hincapié en que “cada unidad tiene sus características y no hay nada estándar para aplicar en todas las unidades.”

Y agregó que su principal interés es el tratar de devolver a la sociedad a las personas que se encuentran detenidas volcando toda su experiencia en otros penales. “Espero cumplir con la misión que tiene el Complejo Penitenciario”.

El acto implicó también que las autoridades conocieran a titulares de dependencias locales quienes se mostraron interesados y se pusieron a disposición para colaborar con la gestión del nuevo Jefe de Complejo Penitenciario Zona Este.