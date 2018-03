La Primera B Nacional sufre un duro momento, ya que del $ 1.500.000 mensuales que iban a cobrar, se pasó a $ 800.000 como máximo. El gobierno, a través del FPT, acumula mas de 3 meses sin pagar.

Ante un penoso cuadro de situación y la posibilidad de reformular el torneo de la Primera B Nacional, se empezaron a analizar variantes para reducir los costos. Los clubes de la divisional cobraban un millón de pesos mensuales y ahora cobrarían $800.000 como máximo. También hace 3 meses que no registran ingresos del Fútbol Para Todos. Lo primero que surge es disminuir el gasto de transporte y estadía. En el horizonte aparece la “Regionalización” como una posible solución.

Pablo Toviggino, titular de la Liga Santiagueña de Fútbol y presidente del Consejo Federal de la AFA, implementó en los torneos Federal A, B y C la Regionalización para salvaguardar el presupuesto de los equipos de esas categorías. Ahora también comenzó a ser analizada entre los directivos de la B Nacional dicha regionalización. “Seguramente no será atractivo, pero plata no hay, ni habrá al menos por unos cuantos meses” comentaba un importante dirigente del interior.

Descartada una división entre equipos Metropolitanos y del Interior, se habla de fraccionar el torneo con los equipos directamente divididos en 2 zonas (Noreste y Suroeste). Además, se pensaría en una variante de torneo más reducido en cantidad de fechas.

En definitiva, habría que mentalizarse en que el clásico sistema de torneo “todos contra todos” no sería posible. En un país tan amplio geográficamente, hay un gasto enorme en traslado para los equipos. De no mediar un incremento rápido de dinero, la regionalización toma más fuerza.

La semana proxima sera clave. Si el ingreso para los clubes no se incrementa, habría que pensar en la regionalización de la principal categoría de ascenso.

