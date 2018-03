La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, por medio del Ente de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), dio a conocer las obras en ejecución y proyectadas para el mantenimiento de calles en la zona del Puerto y barrios del sur. Algunas de ellas se realizan con fondos provenientes de Provincia y, otros, de Nación.

En este marco, Pablo Simoni, presidente el Ente de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), explicó que “desde el EMVIAL, tomamos un compromiso con las delegaciones municipales y, puntualmente con la del Puerto, con 2.000 toneladas de material pétreo (granza y tosca). Esto significa, unas 24.000 toneladas al año. Hoy hay dos equipos completos con camión, acoplado y personal del EMVIAL trabajando para esta Delegación”.

OBRAS PROYECTADAS PARA ESTE AÑO EN LA ZONA DEL PUERTO

A través del Fondo de Infraestructura provincial, se licitaron obras por 320 millones de pesos para el Partido de General Pueyrredon. En cuanto a las obras viales, se realizarán 13.600 metros cuadrados de bacheo de hormigón en la avenida De los Trabajadores, desde el Faro hasta el Balneario 24 del Complejo de Punta Mogotes; 15.800 metros cuadrados de bacheo, fresado y recapado con carpeta asfáltica desde el Centro Comercial del Puerto hasta Juan B. Justo; 1.000 metros cuadros de reparación y bacheo de hormigón en avenida Jorge Newbery; 5.800 metros cuadrados de bacheo de hormigón en avenida Antártida Argentina, en el ingreso al Cementerio Parque hasta la avenida Mario Bravo.

Además de estas obras, se suman otros 2.000 metros cuadrados de bacheo de hormigón en la avenida Jacinto Peralta Ramos desde Mario Bravo hacia Fortunato de la Plaza. Asimismo, se realizará el fresado y recapado en las calles Pacheco y en Acevedo, desde Mario Bravo hacia Fortunato de la Plaza. También hay bacheo integral en la calle 12 de Octubre.

Por otro lado, con fondos provenientes del gobierno nacional, se realizará el ensanche de 140 metros lineales en el ingreso al barrio Nuevo Golf (avenida Mario Bravo y Cerrito). Aquí también se construirá un cantero central, se demarcarán las sendas peatonales y se colocarán tres nuevas bocas de tormenta que se acoplarán a las ya existentes con el objetivo que no se acumule más el agua en este sector.

En la Diagonal Vélez Sarsfield y A. Sáenz, lugar al que asistió el intendente Arroyo y donde se comprometió a realizar trabajos para drenar el agua que se estanca luego de lluvias, se pavimentarán con hormigón unos 400 metros lineales para conducir el agua a una boca de tormenta ya existente. Aparte de esto, se harán 2.000 metros cuadrados de bacheo de hormigón.

MANTENIMIENTO DE CALLES DEL RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Por su parte, el delegado del Distrito Descentralizado Vieja Usina, Luis Ignoto, manifestó que “en este momento, estamos trabajando en el recorrido del colectivo 501. Esto es una prioridad para nosotros porque este recorrido atraviesa cuatro barrios y afecta a 7.000 u 8.000 personas. Realmente, las calles están complicadas”.

En esta misma línea, Ignoto precisó que “el temporal que ha pasado, se ha llevado mucho esfuerzo hecho durante los últimos meses con las pocas herramientas que hemos tenido. Esto se ha profundizado. Sabemos que muchos barrios que tienen calles muy rotas y lamentablemente no podemos concurrir a todas a la misma vez, pero sí lo haremos en forma paulatina. Tenemos que fijarnos prioridades, como el recorrido del colectivo que también ayuda al ingreso de ambulancias, policía y bomberos”.

“También atendimos prioridades de gente con discapacidad que no podía salir de sus casas por las condiciones o que la ambulancia no se podía acercar. La gente, con todo el derecho del mundo, quiere que tengamos presencia en cada uno de los barrios. Lamentablemente, no lo podemos hacer todos a la vez con el equipo que tenemos”, concluyó el delegado municipal.