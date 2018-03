El intendente Carlos Fernando Arroyo presentó un informe sobre sus 20 meses de gestión al frente de la Municipalidad de General Pueyrredon y remarcó las obras gestionadas ante el gobierno Nacional y Provincial en el marco de un trabajo mancomunado con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. “Para mí ha sido un balance muy positivo. Dentro de todas las dificultades que tuvimos al asumir hemos logrado éxitos muy significativos”, afirmó el Jefe Comunal.

Acompañado por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y su equipo de Gabinete Municipal, el Intendente enumeró una por una las conquistas de su administración y agradeció el trabajo hecho por cada uno de los funcionarios que lo acompañan. “Aplaudí el video que vimos porque quiero felicitar al equipo que tengo. Hay gestión de sobra”, resumió ante los presentes en instalaciones del COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) y agregó: “Acá hay equipo: Macri, Vidal y Arroyo”.

En este contexto, Arroyo se refirió a algunos de los logros importantes que ha tenido en sus 20 meses de gestión y resaltó, entre ellos, “la energía (en alusión a la repotenciación de la Central 9 de Julio), las inversiones en el Parque Industrial, el mantenimiento de las escuelas y la llegada de más vuelos aéreos”.

“A veces, las cosas ocurren en un momento y los resultados se ven a mediano o largo plazo. Cuando empiecen a ver los aviones cargados de mercaderías hacia el exterior se van a dar cuenta, que las ambulancias llegan en pocos minutos también. Que las cosas han cambiado”, dijo.

En este sentido, comunicó que “me he equivocado como cualquier ser humano, a veces uno espera de algunos funcionarios rendimientos que no obtiene, reconozco que no soy perfecto, en algún momento me sentí muy agotado por el esfuerzo” pero inmediatamente aclaró que “hemos puesto lo mejor en todo momento”.

“Hay cosas en donde tenemos una deuda grande, por ejemplo, tenemos que ver de qué manera se pueden conseguir más fuentes de trabajo para los desocupados. Tenemos una deuda de honor con nuestros jubilados y todavía deben mejorar muchos sistemas de salud, si bien tenemos muchas obras hechas y otras en ejecución. Hay muchas cosas por resolver y estoy abocado a eso, ustedes verán en el próximo tiempo cambios importantes”, subrayó el Intendente.

DETALLES DE LAS OBRAS GESTIONADAS Y PROYECTOS REALIZADOS

-Asfalto integral para los barrios: 620 millones de pesos de Fondo Provincial y Nacional que benefician a 14 barrios.

-Recategorización de la tarifa de gas gestionado junto al ministro de Energía de la Nación, Juan José Araguren.

-Repotenciación de la Central Eléctrica 9 de Julio (inversión de 60 millones de dólares): un pedido hecho realidad junto al presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

-El intendente Arroyo realizó gestiones para dotar con 900 sillas y 450 pupitres a las escuelas. A la vez, se produjo la reparación de más de 80 escuelas municipales y provinciales a través de un trabajo llevado a cabo por el EMSUR.

-Firma de convenios con el ENOHSA para dotar de agua potable y cloacas a los vecinos de barrios de General Pueyrredon: una inversión de 2.600 millones de pesos.

-Firma de convenio para transferencia del Emisario Submarino y mantenimiento a través de $36.003.510,36 (subdividido en distintas etapas). Fondos de OSSE.

-Salud: remodelación y ampliación de 4 CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) ubicados en los barrios Las Heras y Alto Camet. Libertad y El Martillo se encuentran en ejecución. Una inversión de $14 millones.

-Salud: remodelación total del Centro de Salud N°1 ubicado en Salta y Colón a través de una inversión de $37 millones.

-Implementación del sistema de ambulancia Same Provincia.

-Modernización: puesta en marcha del programa Punto Digital en los barrios y estacionamiento medido eliminando, para siempre, el cartón.

-Puesta en marcha del Parque Urbano que va desde la Ferroautomotora al Cema: una gestión que llevó adelante el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Arqu. Guillermo de Paz.

-Obras: firma de convenios para puesta en valor de microcentro, Paseo Costero Norte y 16 plazas en barrios de la ciudad. A la vez, firma de convenios de Hábitat para trabajos en barrios Belisario Roldán, El Martillo y Las Américas.

-Inversiones Privadas: radicación de empresas en el Parque Industrial como Farm Frites y la instalación de un comercio de la Cadena Cencosud (Easy). Ésto dará trabajo a casi 700 personas. A la vez, inversiones en el ex Hotel Royal, el Teatro Tronador y balnearios de La Perla.

-Puesta en marcha del sistema SUBE para el transporte público de pasajeros. Esta implementación fue prometida muchos años antes y fue esta Administración la que cumplió.

-Deportes: recambio del piso del Polideportivo Islas Malvinas, partidos oficiales de Copa Argentina de River y Boca, reparación del Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” y la llegada del Ironman, la prueba más exigente del triatlón que posicionará a Mar del Plata en el mundo.

-Conectividad aérea: más vuelos hacia y desde Mar del Plata para estar más conectados con el país.

-Estado en tu Barrio: un año de vida del programa donde las dependencias municipales, provinciales y nacionales acercan el Estado cerca de tu casa.

-Seguridad: presentación del plan trianual 2017/2019 y 44% menos de homicidios dolosos en 2016 respecto al 2015 y 51% menos respecto a 2013.

-Seguridad: se recibieron autos y elementos de seguridad de parte del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Además, fue presentada la nueva planta verificadora de vehículos.

–Mar del Plata Segura: controles de nocturnidad y en fiestas no autorizadas. En las últimas semanas se aprobó en el Concejo Deliberante el proyecto impulsado por el Ejecutivo que busca prevenir, desalentar y sancionar la realización de Fiestas Clandestinas en el Partido de General Pueyrredon.

-Inclusión: 24 personas con discapacidad fueron incorporadas al COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) a planta permanente gracias a un convenio de capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Otras seguirán en capacitación.

-Restauración de monumentos escultóricos, visitas guiadas y charlas a escuelas, bajo el profesionalismo de Costanza Addiechi.