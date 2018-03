Trabajadores del Banco Provincia llevarán adelante este miércoles 6 de abril un paro de actividades en todas las sucursales bonaerenses para oponerse a la designación de Jorge Allen como nuevo gerente general de la entidad. La medida de fuerza será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Allen fue director del BBVA y recientemente fue elegido por el titular de BAPRO, Juan Curuchet para hacerse cargo de la Gerencia General.

“Dada la gravedad institucional que ha producido la decisión de Curuchet, de nominar a un asesor a cargo de la gerencia general violando la carrera bancaria y proveniente de la banca privada, desconociendo la idoneidad y trayectoria, es un paso más en la dirección que ya desde los primeros días diseñaba”, destacaron las autoridades de La Bancaría.

“Ahora se entiende con claridad porque públicamente arremete con la amenaza de cierre de sucursales, congela la planta funcional, terceriza áreas y públicamente embiste contra nuestros derechos jubilatorios y nuestros servicios sociales, y despide trabajadores sin causa”, agregaron.

“Ahora queda claro, que los trabajadores del Banco Provincia unidos en la defensa del carácter de banco público y al servicio de los bonaerenses, no vamos a permitir que se tire por la borda 194 años de historia y trayectoria”, señalaron en un comunicado.

Desde el gremio consignaron que las reiteradas manifestaciones de “búsqueda de rentabilidad” muestran claramente la real intensión del achicamiento en beneficio de la banca privada, “dejando de lado la búsqueda del bienestar y calidad de servicio a toda la provincia”.

Por lo expuesto, la Bancaria exige:

– Inmediata reincorporación de los despedidos.

– No al gerenciamiento privado, respeto de la carrera bancaria para la cobertura de vacantes.

– Plena vigencia del convenio 18/75.

– Descongelamiento de ascensos y promociones.

– No a la privatización ni tercerizaciones de ningún área del banco.

– Rechazo al cierre, y a la degradación de sucursales y delegaciones.

– Recomposición de los básicos y respeto al compromiso asumido.

– No a los contratos basura.

– Continuidad de política de ingresos y cobertura de vacantes.

– Defensa irrestricta de nuestra Caja de Jubilaciones y nuestros Servicios Sociales.