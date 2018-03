La Seccional Mar del Plata de la Asociación Bancaria informa que se llevó a cabo el plenario de delegados donde finalmente se determinó que este jueves 9 de febrero se realizarán asambleas en los Bancos por lo cual no habrá actividad en las últimas horas de atención, de 12 a 15.

Por otro lado el día viernes 10 no abrirá ninguna entidad bancaria por conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad.

De esta manera, hasta el mediodía la atención será normal y luego quedará interrumpida hasta el próximo lunes 12.

“La medida de fuerza se toma ante la actitud de los Bancos y del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de negar el cumplimiento íntegro de los acuerdos oportunamente suscriptos en 2016, en particular la falta de pago del anticipo salarial, no acatando, en el caso de las entidades financieras, la orden judicial de pagar, y en el caso de la cartera laboral, de no interferir de manera alguna”, señaló el secretario general de la Bancaria, Miguel Guglielmotti.