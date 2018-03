El bloque de concejales de Unidad Ciudadana elevó un proyecto de ordenanza para crear una comisión que permita realizar el seguimiento y el control de las acciones que lleva adelante el Ejecutivo en el marco de la emergencia ambiental.

“Con la emergencia el Intendente Arroyo pretende generar una contratación directa para desarrollar las acciones en el predio de disposición final de residuos. Por eso es que desde el bloque vamos a generar todas las acciones que se consideren necesarias para que se realice en un marco de transparencia. afirmó el presidente del Bloque de Unidad ciudadana, Daniel Rodriguez, y agregó que “nos parece fundamental que esta comisión esté integrada por todos los bloques legislativos y presidida por un representante de la oposición”.

Tras la aprobación de la emergencia ambiental que logró Cambiemos en la comisión conjunta que realizaron Legislación y Medio Ambiente, el tratamiento de la misma está previsto para este miércoles, a las 11, en el marco de una nueva sesión extraordinaria del Concejo Deliberante.

El edil opositor remarcó que “a un día de que se venza la prorroga con la empresa Tecsan, no sabemos qué va a pasar. Es necesario poner transparencia a este asunto porque Mar del Plata necesita un plan sustentable, viable e integral en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La basura no debe ser un negocio para pocos, sino una política pública de nuestro municipio.Los marplatenses y batanenses no nos merecemos vivir esta situación de incertidumbre y caos. El gobierno de Cambiemos es el único responsable”.