Por Germán Capdevila

Los catalanes podríamos respirar aliviados al saber que el pacto entre el PP y Ciudadanos para investir Mariano Rajoy no consiguió la aprobación parlamentaria, al igual que fracasó el intento anterior entre el PSOE y Ciudadanos. Ambos acuerdos contenían un buen número de medidas recentralizadoras que diluían aún más el exiguo autogobierno catalán, al tiempo establecían medidas que atentaban directamente contra la lengua y la cultura catalanas, como –por ejemplo– la supresión del sistema de inmersión lingüística.

Sin embargo, sería un error creer que la amenaza ha desaparecido. Los pactos cruzados entre el PP, el PSOE y Ciudadanos son una auténtica hoja de ruta de lo que nos espera a los catalanes si no conseguimos recuperar la independencia en los próximos meses. Si no lo conseguimos, no habrá ninguna negociación para definir un nuevo encaje de Cataluña en España. Lo que habrá es una destrucción total de Cataluña como comunidad nacional. Los acuerdos de investidura son sólo una muestra, y en eso están de acuerdo dos tercios del Congreso.

La única esperanza que tiene Cataluña de mantener un modelo educativo inclusivo y de éxito, de subir a un tren con la esperanza de no quedar una hora y media retenido dentro de un vagón, de poder recurrir a la justicia en la propia lengua, de cobrar las ayudas a la dependencia, etcétera, se llama independencia. Y es cada vez más urgente.-

El PP ha vuelto a demostrar su incapacidad para negociar y su anticatalanismo

El fracaso de Mariano Rajoy se consumó anoche. Su candidatura a la presidencia del gobierno de España volvió a chocar con los votos negativos de la mayoría de la Cámara. Rajoy, tras el triste papel hecho después de las elecciones de diciembre, las primeras de este episodio vergonzante, tenía la obligación de presentarse a la investidura. Más aún después de haber mejorado sus resultados en las elecciones del 26-J.

Ahora, en estos meses, el PP ha vuelto a demostrar su incapacidad para negociar: sólo ha sido capaz de cerrar un acuerdo contra Cataluña con Ciutadans (C ‘s), un acuerdo que remachó con un discurso anticatalán en el primer día de la sesión de investidura de esta semana. Rajoy ha sido víctima de estos cuatro años de absolutismo, desde el desprecio a todos los grupos de la oposición, y de un inmovilismo insultante desde el 20-D.

Aunque nos encaminamos a unas terceras elecciones en Navidad –ya sea el 18-D o el 25-D–, hasta el 31 de octubre todavía pueden pasar muchas cosas, algunas previstas, como las elecciones vascas y gallegas, y otras no previstas, que podrían desembocar en que finalmente haya investidura. Pero, claro, otra cosa es a quién se puede investir. Y aquí también puede haber sorpresas.

En todo caso, los tres partidos catalanes en Madrid –en Común Podemos, ERC y PDC– instaron el martes al socialista Pedro Sánchez a tomar la iniciativa e intentarlo. Es obvio que intentarlo significa aceptar que los catalanes tenemos el derecho de autodeterminación y pactar una salida a la consulta, como hizo David Cameron en Escocia. El problema es que el líder del PSOE ya podría haber explorado esta posibilidad después de las elecciones de diciembre, pero prefirió lanzarse a los brazos de los anticatalanistas de Ciudadanos.

Todo puede pasar en España, menos –claro está– sentarse a negociar con los catalanes, pero aunque la posibilidad es remota, existe.-

“El futuro no está escrito, será aquel que los catalanes, libremente, queramos escribir”

La consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y vivienda, Meritxell Borràs, inauguró la XIII edición de la Feria de los Indianos de Begur, oportunidad en la que la consejera destacó el acierto de esta actividad que rememora la época en que alrededor de 500 begurenses fueron a Cuba con la intención de hacer fortuna.

En su intervención, trazó un paralelismo entre dos momentos históricos: uno, hace dos siglos, cuando en Begur y en otras villas, muchos catalanes tuvieron que atravesar el Atlántico para aspirar a una vida mejor, y el segundo, hoy, “cuando podemos decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Cataluña está ante una encrucijada histórica. Y está en nuestra mano decidir hacia dónde queremos encaminar nuestro futuro individual y colectivo, porque el futuro no está escrito. Será aquel que los catalanes, libremente, queramos escribir”.

En este sentido, Borrás remarcó que “el anhelo de libertad del pueblo catalán no es ninguna moda huidiza, sino que viene de muy lejos”. La consejera recordó que Cuba fue “la isla de los sueños” para muchos catalanes y que “Cataluña y Cuba siempre mantuvieron una relación especial, constatable en muchos hechos de nuestra cultura y de nuestra historia, como los orígenes de la estelada, una bandera que representa el anhelo de libertad y soberanía y que, diseñada por Vicente-Albert Ballester, tomó como modelo la bandera de Cuba”.

“También fue en Cuba”, dijo la consejera, “y concretamente en La Habana, donde en 1928 se redactó, bajo la dirección de Francesc Macià, una primera versión de constitución catalana que nunca fue aprobada, una constitución que en muchas aspectos era adelantada a su tiempo”.

Tras la inauguración de la exposición “Tejidos, colonias y indianos. Una historia de ultramar”, Meritxell Borràs recorrió el Mercado Indiano de productos de ultramar y la muestra de oficios. La consejera estuvo acompañada por el alcalde de Begur, Joan Manel Loureiro; y el director de Servicios Territoriales de Gobernación en Girona, Raül Morales.-

Girona (INCAT-El Punt Avui).-