El presidente Mauricio Macri dijo hoy que “ser libres conlleva una responsabilidad” al encabezar en Tucumán los actos por los 200 años de la Nación tras la vigilia que realizó anoche en Humahuaca, Jujuy.

“Somos nosotros los que tenemos que elegir e impulsar nuestros proyectos”, aseguró.

El jefe de Estado llegó a Jujuy ayer por la tarde, en un vuelo directo desde Estados Unidos, donde concluyó la gira que comenzó el fin de semana pasado; y desde allí se trasladó a Humahuaca.

En Tucumán, el mandatario fue recibido por el gobernador de esta provincia, Juan Manzur; y en la Casa de Gobierno se hizo el izamiento de la bandera.

Luego, la comitiva oficial se trasladó a la Iglesia Catedral para participar del tradicional Tedeum, oficiado por el arzobispo local monseñor Alfredo Zecca, quien pidió que el “clima de unidad” de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia “se haga realidad en la Patria”.

En el Salón de la Jura, se hizo un homenaje a los congresales de 1816 y los gobernadores que acompañaron a Macri firmaron una nueva proclama de independencia nacional.

¿Qué más dijo?

Durante su discurso en Tucumán, el presidente Mauricio Macri expresó otros conceptos:

* “Estamos por el camino correcto: ya estamos bajando la inflación”.

* “Quiero que la historia nos reconozca como gente de palabra”.

* “Encontramos un país castigado por la mentira y la corrupción”.

* “Es más importante invertir que gastar”.

* “Un país es como una familia y cada uno tiene que dar lo mejor”.

* “Tenemos que tener la grandeza de saber escuchar y trabajar en equipo”.

* “Cada vez que un gremio consiguió reducir la jornada laboral, todos los argentinos lo asumimos como parte de un costo y eso no está bien. Tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos donde creció el ausentismo, las licencias y las jornadas horarias reducidas.”

* “Llegó la hora de que el federalismo se practique en la Argentina.”

* “7 meses no es nada respecto a los 200 años. Y nada, a los 200 años que vendrán.”

* “El mundo nos ha tendido una mano. Estuvimos en Alemania y era impresionante el desborde de interés y entusiasmo hacia la Argentina.”

* “El país estaba muy castigado por la mentira y la corrupción que nos sigue irritando todas las semanas. Tuvimos que tomar muchísimas decisiones, algunas de ellas fueron duras y me siguen doliendo.”

* “A mí me gusta mucho el truco, pero no se aplica a la vida; uno en el día a día no puede cantar ‘truco’ sin nada. Hace falta demostrar que tenemos compromiso.”