Con la presencia del presidente Pablo Mirón, el corazón de Gimnasio Alvarado, el “Turco” Roura, los entrenadores y organizadores Roberto y Gabriel Villalobo y los boxeadores que formarán parte de las dos peleas profesionales de fondo, se presentó oficialmente el Festival de Boxeo que servirá como el regreso de las grandes veladas a un escenario que contó en otras épocas con pugilistas de la talla de Uby Sacco, Tito Yanni, entre otros.

Luego del pesaje de rigor, con Facundo Rojas y César Leonel Leiva, los dos representantes del “torito” en el campo rentado, y Braian Ríos de Lanús, y Lucas Díaz de Claypole, sus contrincantes, fue el momento de la conferencia de prensa que encabezó Mirón, en la que destacó “el esfuerzo de mucha gente para poder lograr este sueño de todos. Allá por 2012 se acercaron con la idea de armar el gimnasio y acá estamos, presentando este festival. La idea era hacer de esto algo inclusivo y creo que lo estamos consiguiendo, se ha logrado una identificación muy grande, estos chicos (por Leiva y Rojas) no quisieron pelear la semana pasada para poder estar en esta velada y eso es motivo de orgullo. Me llena de satisfacción ver cómo quedó el Gimnasio “Facundo Moyano” y no tengo dudas que mañana viviremos una gran fiesta”.

Llegó la hora de la verdad. A las 21, en el gimnasio “Facundo Moyano” del primer piso de la sede social, sonará la campana y comenzarán la velada que tendrá en primera instancia ocho peleas amateurs y luego el doble fondo profesional. Un dato más, el festival será transmitido por radio por “El Batanense Deportivo” en la 101.9, con los relatos de Jorge Coscia y los comentarios de Héctor Pelú.

Programa completo

3 Rounds de 2 x 1

1-Alejo Martínez (Talcahuano Box) vs. Martín Vega (Canibal Maldonado)

2-Francisco Maiorano (Gim. Alvarado) vs. Maicol Morán (Gim J. Maldonado)

3- Maximiliano Heredia (Talcahuano Box) vs. Tomás Álvarez (Gmb Racing)

4-Natalia Jiménez (Gim Alvarado) vs. Claudia Tisera (Necochea)

5- Paul Suplicio (Gim. Guardavidas) vs. Braian Riquelme (Gim. Coquian)

6- Giuliana Risso (Gim. Alvarado) vs. Rocío Sosa (Gim. J. Maldonado)

7-Enzo Calafate (Gmb Racing Club) vs. Alexis Fama (San Cayetano)

3 rounds de 3 X 1

8- Joel Manriquez (Gim Alvarado) vs. Nahuel Aramburu (La Furia Box)

Peleas Profesionales (4 rounds de 3 x 1)

Categoría Welter

9- Facundo Rojas (Gim Alvarado) vs. Braian Rios (Unidos De Diamantes. Lanús)

Categoría Ligero

10- Leonel Leiva ( Gim. Alvarado) vs. Lucas Díaz (Claypole Bs. As)

Sebastián Lisiecki

Prensa Club Alvarado

Foto: Ruben Sanchez