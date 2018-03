La belleza ya no tiene secretos, tenemos todo al alcance de nuestras manos, solo te quedaría conocer algunos pequeños trucos y consejos y ponerlos en práctica. A veces suena complicado, o simplemente desconoces estos tips, pero ya es de que los conozcas! Mientras te preparas para arrancar la semana, leete esta guía con consejos de belleza e imagen que de verdad no te podés perder. Lista? Ahí vamos!

Piel la manera ideal para terminar el día luego de una tarde de playa es refrescando y cuidando tu piel, nuestro primer consejo es como relajar la piel luego de pasar el día bajo el sol, solo tenés que pasarte aloe vera previamente metida en la heladera. El aloe tiene muchas propiedades y si tu piel se quemó o irritó esto ayudará a calmarla.

Si luego de esto también querés que tu piel quede hidratada tomate un ratito y antes de ducharte pasate la cascara de una palta por el rostro y déjalo actuar por 5 minutos. Transcurrido el tiempo enjuagá con agua tibia, esta es una forma de hidratar tu piel de manera rápida y natural.

Si querés empezar a comer sano y consumir alimentos que hidraten tu piel como por ejemplo manzana, pepino, tomate, sandía, verduras de hojas verdes, naranja, kiwi y coco, son ricas, refrescantes, tienen vitaminas y ayudan a hidratar tu cuerpo y mejoran la piel. Chau papas fritas!

Cuidados de belleza. La clave acá son las uñas! En el verano tienden a resecarse más que de costumbre y necesitamos cuidados para hacer crecer las uñas y para que no se rompan. Acá tenés dos recetas naturales. Para que crezcan picá un diente de ajo y hervilo en 1 litro de agua, ponele 1 cda de jugo de limón y metelo en un envase de esmalte vacío y ponetelo cada tanto, y para que no se rompan sumergilas cada tanto en aceite de oliva o de ricino. Pensaste que podía ser tan fácil?

A la hora de cuidar tu cabellera y ayudar a hacer crecer tu cabello o evitar que se caiga optá por ponerte aceite esencial de uva en tu cuero cabelludo y dale masajes circulares, déjalo actuar por unos minutos y lavá con agua tibia, para evitar su caída hace jugo de zanahoria y agrégale leche de coco, dejatelo en el cabello 15 minutos y lávalo como de costumbre.

Imagen. Último pero no menos importante, hora de nuestra vestimenta. Caderas grandes serán nuestro primer punto: tendrás que optar por faldas y vestidos en corte A, escote V, blusas con apliques en hombros o cuello. Si querés elegir un blazer pero no sabés cual solo optá por uno levemente entallado en la cintura y lávalo como de costumbre.

Si todavía no compraste tu maya de este año, acá tenés trajes de baño para cada cuerpo:

Si tenés cuerpo de triangulo invertido: optá por escote V, volados en la parte inferior, oscura y lisa arriba y clara y estampada abajo.

Recto: Elegí uno con colados arriba y abajo, colores fuertes y estampados.

Circular: Elegite un traje de baño monocromático, breteles anchos. Si es bikini que sea tiro alto y si es enterizo que sea oscuro.

Pera: Con volados y estampados en la zona superior, oscuro y liso abajo, tankinis y escotes en V

Reloj de arena: Escote halter, estampada y de breteles anchos.

Vestidos para cada cuerpo:

Circulo: Faldas en corte evasé o rectos arriba de las rodillas.

Pera: Corte evasé, adornos en la parte superior y escote V

Recto: Con lineas en forma de V o diagonales, drapeados, con cinto en la cintura.

Reloj de arena: Ceñidos, con transparencias en la zona del escote, corte evasé

Triangulo invertido: Corte evasé con mangas, peplum o volados abajos y con estampas en la zona inferior.

Tenés que animarte a probar!