El municipio de General Pueyrredon anunció la puesta en marcha de una serie de pruebas experimentales para labrar infracciones de tránsito a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Con la presencia del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el titular de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, se dieron detalles de esta iniciativa que cuenta con el aval del Concejo Deliberante.

Los funcionarios municipales señalaron que a partir de la semana entrante darán comienzo a la etapa de prueba y si todo resulta como esperan durante el mes de febrero comenzará a labrar multas.

Tras aclarar que no se utilizarán la totalidad de las cámaras para detectar infracciones, se informó que aquellas que se empleen serán debidamente señalizadas.

Además, se informó que el infractor recibirá en su domicilio el acta de constatación y un fotograma con la imagen del momento en que cometió la falta.

Cabe señalar que las infracciones que se multarán serán aquellas que se puedan establecer “a simple vista” como cruzar semáforo en rojo, estacionar en doble fila o doblar a la izquierda en una avenida.

En tanto, no se podrá infraccionar los excesos de velocidad, ya que las cámaras del COM no están homologadas para tal fin.