La ONG “Casa de 20”, apadrinada por el Concejal Santiago Bonifatti, lanzó la campaña “Un Golazo Solidario” en la que solicitan donaciones de botines infantiles que serán destinados a escuelitas barriales de fútbol.

Lucía Bonifatti, presidenta de la ONG dijo: “La Campaña Un Golazo Solidario recibe botines para niños y los entrega en escuelas de fútbol que funcionan en los barrio de Mar del Plata y Batán, donde los chicos no tienen acceso a poder comprar este calzado. Como mamá sé que un botín es algo que nuestros hijos descartan rápidamente porque les quedan chicos cuando están en edad de tanto crecimiento, y muchas veces están aún en buen estado. Habitualmente este calzado se junta con la ropa y demás donaciones que hacen las personas en general, por eso nosotros pedimos que los aparten y que nos avisen porque al ser entregados a escuelas de fútbol pueden ser utilizados con un fin específico, beneficiando a los que más lo necesitan y permitiendo realizar un deporte.”

Lucía continuó diciendo: “Hace ya tres años que desde la ONG Casa de 20 estamos ayudando y colaborando con las distintas necesidades que hay en la ciudad. En este caso se acercaron a nosotros varias escuelitas de fútbol barrial cuya principal problemática era la falta de botines para que los chicos puedan justamente practicar el deporte. En este sentido estamos pidiendo a los vecinos botines que ya no utilizan de cualquier talle, aunque haya que repararlos, ya que también nos vamos a encargar de poner en condiciones aquellos que sean necesarios.”

Por su parte, Santiago Bonifatti, presidente de Acción Marplatense y padrino de la ONG dijo: “Esta campaña se enmarca en una línea de acción que tiene la ONG Casa de 20 en fomento de la solidaridad. Les pedimos a todos que revisen los placares, los baúles y encuentren esos botines de sus hijos, de algún familiar o propios, que han quedado chicos o que están en desuso porque seguramente que hay un niño que está esperando poder tener estos botines por primera vez.”

“Pensamos que el deporte es uno de los pilares fundamentales de la inclusión social y que, tanto el Estado, las organizaciones sin fines de lucro, como también aquellas empresas, clubes y entidades deportivas, tenemos que trabajar todos juntos para que ningún chico se quede sin la posibilidad de hacer una actividad física. En Mar del Plata hay cerca de 180 equipos que perteneces a escuelitas de fútbol en distintos puntos de la ciudad; son muchos chicos entrenando y muchos de ellos no tienen los elementos para practicarlo. La actividad deportiva es la principal herramienta para luchar contra la desigualdad, contra la droga, contra el bullyng, la discriminación y todas las cosas que los chicos atraviesan cuando no encuentran un espacio donde participar, donde ser valorados, donde tener una mirada positiva de los otros sobre sus propios logros, sobre su propia participación. Por eso impulsar las escuelitas de fútbol, impulsar todos los espacios de deporte, ya sean formales o informales, competitivos o amateurs es algo que no sólo beneficia a los chicos que lo practican, sino a la ciudad entera”, finalizó diciendo el Presidente de Acción Marplatense.

Sobre la ONG “Casa de 20”

La “ONG Casa de 20” lleva adelante propuestas que fomenten una mejor calidad de vida en las ciudades de Mar del Plata y Batan, donde la solidaridad y la búsqueda de la inclusión social son valores constantes. Esta ONG trabaja en cuatro ejes centrales: social, cultural, educativo y productivo. En cada eje se elaboran acciones territoriales y de formación, fomentando valores necesarios para un modelo de ciudad que implique modernización y empatía por los otros.

En el eje social trabaja con agrupaciones barriales en acciones específicas que colaboren en respuesta a la detección de necesidades realizada por los mismos vecinos organizados. Se priorizan los pedidos y el saber de cada vecino y la idiosincrasia de cada barrio.

En el eje educativo promueve formaciones y capacitaciones para que distintos grupos etarios y colectivos locales puedan adquirir herramientas que les permitan incorporarse al mercado laboral, entendiendo que todo eje de desarrollo personal y grupal comienza por la posibilidad de tener un empleo.

En el eje cultural se realizan propuestas que fomenten la inclusión de todos los marplatenses y batanenses en el acceso a la cultura como valor. También se promueve la construcción de espacios colectivos para una cultura local que represente ambas ciudades y permita el desarrollo de talentos así como su difusión nacional.

En el eje productivo se trabaja con emprendedores y pequeños proyectos productivos, brindando asesoramiento, organizando eventos como ferias y realizando gestiones de impulso como acceso a microcréditos.