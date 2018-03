A pedido de los trabajadores de prensa de Mar del Plata TV, de los noticieros de Canal 10, y el portal 10 Ahora, desde el Sindicato de Prensa Mar del Plata expresaron la preocupación, como consecuencia de la precariedad de algunas condiciones en las que los colegas están desarrollando sus tareas.

Además, lamentaron “la inconsistente respuesta que se les viene dando, y se nos ha dado también a nosotros, en diversas instancias que debimos solicitar y abrir ante los interlocutores de la empresa”.

“La constante deuda que acumulan las coberturas de salud por las que los trabajadores han optado, y que se sostienen en el tiempo pese a registrarse mensualmente la retención correspondiente en sus haberes; viene generando cortes en las prestaciones que ponen en concreto riesgo la salud, ya no solo ante un posible accidente o enfermedad, sino al momento de tratar padecimientos crónicos, y la adecuada cobertura de las compañeras embarazadas durante sus controles programados”, indicaron desde el Sindicato.

En tal sentido, señalaron que recibieron como única respuesta “el compromiso de palabra de la empresa de ponerse al día con las prestadoras, para evitar nuevos cortes, aunque sin un plazo concreto de cumplimiento. Para cada uno de nosotros en estas situaciones, pero para todos, la incertidumbre y el malestar constituyen una afección a nuestra salud, e influye directamente en las posibilidades de los trabajadores de concentrarnos completamente en la tarea cotidiana”.

A la misma altura que el cuadro de situación anteriormente desarrollado, “posicionamos el deterioro salarial general, claramente retrasado respecto de los incrementos en todos los órdenes; y para el que la empresa no admite otra instancia que la de cumplir con el piso mínimo obligatorio, no teniendo impedimentos para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. Y, sin lugar a dudas, la peor de las realidades es la del grupo de compañeras y compañeros precarizados bajo la figura de aspirantes, la cual no puede extenderse más allá del primer mes de vínculo laboral, sostenida sin embargo de forma indefinida, y pese a estar realizando desde su incorporación las tareas de un redactor, que los lleva a percibir ingresos mensuales cercanos a los 7 mil pesos, salario que a la vista de todo el mundo, queda muy por debajo de los niveles de pobreza admitidos oficialmente”.

“Hemos reiterado la necesidad de que esas circunstancias se ajusten al marco legal, y acerquen por lo tanto a un piso de dignidad a esos compañeros, y solo hemos obtenido como respuesta una mención a uno solo de los casos con un plazo bastante alejado, que consideramos insignificante. Semejante distancia entre nuestras solicitudes y las respuestas hasta ahora logradas, nos enciende una luz de alerta y nos lleva a mantenernos en constantes conversaciones entre el grupo de trabajadores, sus delegados y esta organización, buscando las vías para insistir con este pedido ante la empresa, y poniendo como plazo el próximo 16 de septiembre, cuando volveremos a reunirnos en asamblea para analizar las posibilidades que están a nuestro alcance para profundizar estos reclamos y obtener respuestas adecuadas al servicio que prestan los trabajadores”, finalizaron.