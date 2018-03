candidata demócrata a la Presidencia estadounidense

Noticias de México

Donald Trump es famoso por señalar a los mexicanos como un peligro para la economía y la cultura de EE.UU.

A pocas horas de la reunión entre el candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que debe celebrarse en México D.F., la Asamblea Legislativa de la capital ha declarado al político estadounidense persona no grata en la ciudad, informa el periódico ‘El Universal’.

Leonel Luna Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ha exigido la cancelación del viaje del político a México. Explicó que la visita de una persona que ha ofendido a los compatriotas mexicanos en EE.UU. y a la comunidad latina tiene poco de cordial y no parece el marco más adecuado para hablar sobre las relaciones entre los dos países.

¿Por qué Donald Trump ha dado un giro de timón a su discurso sobre inmigración?

“No podemos permitir que una persona como Donald Trump de manera permanente insulte al pueblo de México, que violente nuestra soberanía nacional, nuestras etnias”, señaló, a su vez, el diputado Mauricio Alonso Toledo.

El año pasado el candidato republicano a la presidencia de EE.UU expresó su apoyo a la idea de detener la recepción de inmigrantes de países que representan amenazas terroristas, así como el proyecto de construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México para evitar la inmigración ilegal.

Este miércoles, Donald Trump ha viajado a la capital mexicana para reunirse con Enrique Peña Nieto en la residencia Los Pinos. Tras su encuentro, está previsto que ambos políticos ofrezcan una rueda de prensa.

Trump en México: “Nuestros países deberían tener el derecho de construir un muro en las fronteras”

Enrique Peña Nieto y Donald Trump se han reunido en México este miércoles y han abordado varias cuestiones clave para ambas naciones.

Este miércoles el candidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump , ha declarado en la reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto , celebrada en México, que ambos países tienen el derecho de construir un muro en la frontera, informa la CNN .

“Cada uno de nuestros países debería tener el derecho de construir una barrera física o un muro en las fronteras”, ha manifestado Trump durante una rueda de prensa conjunta con Peña Nieto. Sin embargo, no ha aclarado cuál de los países tendría que pagar la construcción. “¿Quién pagará el muro? No lo discutimos”, ha anunciado el político estadounidense, subrayando que “sí que discutimos el muro, pero no discutimos el pago del muro, el tema se abordará en una próxima fecha”.

“Un gran y hermoso muro”

El año pasado Trump expresó su apoyo a la idea de detener la recepción de inmigrantes de países que representan amenazas terroristas, así como el proyecto de construcción de un muro en la frontera entre EE.UU. y México para evitar la inmigración ilegal.

“Podemos tener un gran y hermoso muro y detendremos el crimen y el narcotráfico (…) y México va a pagar por el muro”, dijo Trump, añadiendo que un político tradicional no conseguiría que el país latinoamericano pagase por su construcción, pero que él sí podría hacerlo.

Sin embargo, el líder mexicano dejó en claro el pasado mes de julio que “no hay manera” de que su país pueda pagar por ese muro, estropeando así una de las principales ofertas de campaña realizadas por el magnate estadounidense.

La inmigración

Trump ha expresado que se debe frenar la inmigración ilegal. “Tenemos que poner fin a la inmigración ilegal, y no solo entre nuestras naciones”, ha afirmado el político y empresario estadounidense, calificando la situación actual de un “gran problema para México y para EE.UU.” y “una catástrofe humanitaria“.

¿Qué pasará con México si Trump llega a la presidencia de EE.UU.?

Por su parte, Peña Nieto ha manifestado que “muchas vidas pueden ser salvadas en ambos lados de la frontera si las organizaciones criminales dejan de recibir armas y dinero”. Ha destacado que “ambos países debemos invertir más en ello [en la frontera], más en infraestructura, más en gente, más en tecnología para hacer más segura y eficiente” la frontera común, ha aseverado el mandatario mexicano.

“La comunidad mexicana en Estados Unidos contribuye todos los días con su talento y trabajo” a “la prosperidad” de ese país, y son “gente honesta”, “trabajadora”, “personas de bien”, que “respetan a la familia y la ley”, ha señalado Peña Nieto en respuesta a las críticas por Trump hacia las personas mexicanas que residen en el país norteamericano.

“Mi prioridad como presidente de México y la de mi gobierno es proteger a los mexicanos donde quiera que ellos se encuentren”, ha subrayado Peña Nieto, añadiendo que “esa es mi responsabilidad y la seguiré cumpliendo”.

“Mayor prosperidad y seguridad”

Durante la reunión con Trump, Peña Nieto ha abordado el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por las siglas en inglés) y ha manifestado que México está dispuesto a modernizarlo junto con EE.UU., ya que “podría ser mejorado en beneficio de ambas partes”.

En cuanto a las relaciones entre México y EE.UU., Peña Nieto ha destacado que “aunque no estemos de acuerdo en todo, confío en que juntos podremos encontrar mayor prosperidad y seguridad sin perder de vista que la libertad y la independencia son base indispensable de todo lo que valoramos”.

Tras la reunión con Trump el líder mexicano ha manifestado su voluntad de reunirse con la candidata demócrata a la Presidencia estadounidense, Hillary Clinton , para discutir las relaciones entre los países.

