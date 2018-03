Días atrás, en el marco de la jornada que se realizó en el Honorable Concejo Deliberante con motivo de los dos meses de desaparición del ARA San Juan, el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, invitó a los familiares que lo desearan a la misa del domingo 21, en la cual se rezó por los 44 tripulantes, por familiares, los amigos, y los que siguen comprometidos con la búsqueda.

Durante la homilía y como lo viene haciendo monseñor Mestre, repitió nuevamente que “es tiempo de abrazar desde la fe, fortalecer en la esperanza, vivir esta situación de tan dolor y dificultad de la mano de Dios. Es lo único que se puede hacer, siempre con una actitud de esperanza y equilibro, y no caer en el extremo de la desesperanza y tampoco pensar que la fe es mágica”. “Respetamos con total libertad lo que cada familiar, madre, esposa, hijo, hermano, amigo esperimenta ante una situación particular, eso no se cuestiona, eso se acompaña. La Iglesia acompaña, reza, contiene, escucha, hace de paragolpe y abrazamos desde la fe”

Al final de la misa monseñor Mestre hizo una bendición especial a todos, y los fieles, entre turistas y personas de la comunidad, se fundieron en un profundo y sostenido aplauso, como forma de acompañarlos y de manifestar la admiración por su su fortaleza.