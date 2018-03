Atento a la denuncia sobre la falta de otorgamiento de métodos anticonceptivos y preservativos en los Centros de Salud Municipales, el concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández presentó un pedido de informes.

Al respecto señaló que “según lo manifestado por distintas organizaciones desde hace tres meses no se reciben preservativos en los centros de salud barriales y no existen garantías sobre la continuidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”. “Además, sostienen que los métodos anticonceptivos disponibles no alcanzan a cubrir la demanda necesaria”, agregó.

“Esta situación afecta de manera preocupante la planificación y la salud de las mujeres que son asistidas en el ámbito público y no podemos permitirlo”, continuó.

Asimismo expresó: “Si bien estos recortes en las políticas de salud sexual provienen de la Nación y del Estado provincial, consideramos que es obligación del gobierno municipal -como parte de las políticas de Atención Primaria de la Salud- desarrollar acciones que tiendan a la protección de los derechos de las mujeres, a la planificación familiar y a la reducción del impacto sobre la estructura familiar y social del embarazo adolescente y el no deseado, junto con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual”.

“También es necesario hacer efectiva en todas las instituciones educativas de Mar del Plata y Batán la capacitación y puesta en marcha de la ESI (Educación Sexual Integral) para garantizar el pleno goce de los derechos”, finalizó el concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández.