El Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) compartió las expresiones de apoyo al régimen de feriados nacionales dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

CEPA considera que, sin desconocer la importancia de conmemorar las fechas históricas, sin afectar las necesidades de ocio y de descanso de la población y conciliando los intereses de diferentes sectores, la medida provee mejores condiciones para la actividad productiva industrial en general y para la pesca en particular.

En tal sentido, los empresarios manifiestan que el decreto 52/17 no le resta al calendario una significativa cantidad de feriados, razón por la cual la Argentina continuará siendo uno de los países del mundo con mayor número de días no laborables.

La norma dispone un “reagrupamiento conveniente” de esta clase de jornadas, otorgando un marco más racional para el ejercicio de una actividad industrial perecedera como la pesca.

“De este modo crea un calendario previsible que mejorará la productividad de un sector que involucra tareas de pesca, descarga, transporte, procesamiento, almacenamiento, comercialización y logística, entre otras, y que además requiere de permanentes servicios de terceros, tanto del sector privado como del Estado”, señalaron.

Finalmente, la CEPA entiende que por la significativa contribución que realiza a la economía argentina, “la pesca necesita de un régimen de feriados sensato, que no entorpezca sus actividades, que no incremente sus costos de manera evitable y que no lesione su productividad”.