El corresponsal en Mar del Plata de la agencia DyN (Diarios y Noticias), Gabriel Viñals, expresó su dolor y angustia tras conocerse la noticia de la disolución del medio luego de 35 años de vigencia.

En charla con PuntoClub (FM 96.3), el periodista con casi 25 años de trayectoria en DyN, reconoció que “venía barajando una inquietud porque no había ocupación de los cargos que iban quedando vacante y porque la agencia no se modernizaba”.

“Días atrás nos enteramos que se hablaba muy fuerte de su cierre y finalmente la semana pasada nos dijeron que este lunes nos iban a comunicar la disolución de la empresa y se publicó en el Boletín Oficial que el 23 de noviembre se reunirá el directorio para firmar el cierre de la Agencia, con lo cual estamos trabajando hasta esa fecha”, explicó.

El periodista marplatense agregó que “este lunes parte del directorio se reunió con los delegados y un abogado y se comprometieron en mandar los telegramas a los 130 empleados para comunicarnos que quedamos cesantes y que se nos iba a pagar la totalidad de la indemnización”.

Viñals manifestó que “no escucharon ninguna de las propuestas que hicieron los trabajadores, ni siquiera la posibilidad de la autogestión”.

Otro de los aspectos que Viñals resaltó fue que “el avance de la tecnología llevó a que la cantidad de abonados que tenía la agencia DyN disminuyera, ya que consiguen la información a través de otros medios lo recocinan y la foto la obtienen de algún lado

Sin ocultar su tristeza y con la voz entrecortada, Viñals destacó que “tengo 56 años, no me faltaba mucho para jubilarme, y con DyN me casé, tuve mis dos hijas y esperaba mi jubilación, esto es muy durísimo porque es toda una vida”.

“Es como que se te termina todo, dejás de ser periodista porque los medios ya no te miran, porque buscan gente joven, salarios no tan abultados y a los periodistas que tenemos cierta edad se nos termina todo”.