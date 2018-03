cine noticias mar del plata

La tercera jornada del Festival terminó con sala llena. El cuarto día, martes 12 de agosto, se viene con muchas novedades, entre ellas el Bloque 1 de Tren de Sombras, dedicado exclusivamente a cine experimental.

La tercera jornada del Festival de Cine Independiente de Mar del Plata terminó con mucha gente en la proyección de Perímetro 7. Las proyecciones en las salas del Centro Radio City-Roxy-Melany siguen con muchas propuestas novedosas.

A las 17:30 se proyectará el Bloque 1 de Tren de sombras, una sección completamente dedicada al cine experimental. Se proyectarán en el bloque El aplastamiento de las gotas, It’s in your eyes, Por el placer, The passengers, Abecedario /E y Las amigas. Los films, todos cortos, buscan, cada uno a su manera, mostrar que el cine es mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver; que las formas narrativas son múltiples y que contar la realidad se puede desde muchas miradas.

A las 23 hs., se proyectará En los ojos de la memoria, un film documental que narra la historia de Villa turística Epecuén. Sumergida bajo las a aguas luego de una inundación en 1985, la Villa había desaparecido por completo hasta hace pocos años, cuando, en un ciclo climático de sequía, quedaron al descubiertos los restos de un pueblo fantasma. El documental muestra cómo sus protagonistas viven y sienten lo ocurido, mientras esperan que no todo esté perdido y que algún día, Epecuén resurja. La directora del documental, Betiana Burgardt, es jurado de cortometrajes en la X edición del MARFICI y estará prsente antes y después de la proyección para dialogar con el público.

Otro jurado de esta edición del Festival, en este caso de documental, es José Luis Torres Leiva. Estará presentando Tres semanas después, que narra cómo se vivió en el 2010 el terremoto que asoló al vecino país de Chile. La proyección será a las 19:30 hs., y forma parte del foco Torres Leiva.

Además.a las 16:15 se proyectará el Bloque 3 de la Competencia Nacional de Cortometrajes, con entada libre y gretuita. Participan del bloque los cortos El barbero, san la muerte, Lugar, Videoframe, Padre, Carnaval y 1 amb, pb, sin luz.

Para los amantes del fútbol, llegan dos propuestas referidas a clubes de fútbol. Una es Union Fürs leben, una alemana de Marten Pfeiffer y Rouven Rech que retrata la apasionante historia del FC Union de Berlín. La película se proyectará a las 18 hs.

Además, a las 20 hs., se proyectará El Sabalé, la historia del club Colón de Santa fe. La película fue dirigida por Diego Soffici, quien, además de ser un reconocido director argentino es fanático del club. La película aprovecha la historia para preguntase respecto al significado que tiene un club de fútbol en los tiempos que corren.

Finalmente, a las 0:30 hs., se proyectará la película Morón City Blues, de la sección Foco Inusual, del argentino Pablo Guallar.