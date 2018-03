claudia rodriguez

Tras un fallo judicial que suspende por seis meses el aumento de tarifa del boleto aprobado por el Concejo Deliberante a fines de 2016, desde la oposición solicitaron que se reúna con carácter de “urgente” la comisión de Transporte, luego que la misma no fue convocada este lunes.

El municipio acató la medida cautelar y solicitó al sistema SUBE que retrotraiga el valor del boleto a 6,86 pesos, algo que demandará algunos días hasta que puedan ajustarse las lectoras de las tarjetas.

La concejal Claudia Rodríguez (AM) expresó que “este pedido lo hacemos en virtud de la decisión judicial de bajar el boleto, la posible desobediencia en que incurre el gobierno Municipal al no implementarla y la omisión del presidente de la Comisión de Transporte Nicolás Maiorano ya que no convocó a la reunión ordinaria de los lunes”.

La presidente del bloque de concejales de Acción Marplatense señaló al respecto: “Le requerimos a Nicolás Maiorano del bloque de la UCR que convoque de manera urgente a la comisión de Transporte y Transito, en virtud de la decisión judicial de bajar el boleto y la posible desobediencia en que incurre el gobierno Municipal al no implementarla”.

“De manera inexplicable no convocaron a la comisión ordinaria de Transporte del Concejo Deliberante para analizar todas estas cuestiones. Todo esto agrava aún más la situación dada frente al trámite irregular que en su momento se diera al último aumento”, agregó.

Para finalizar Claudia Rodríguez sostuvo: “Esto va en contra de los intereses de los usuarios marplatenses que están pagando un boleto cuyo valor se determinó en base a datos falsos: kilómetros que no se recorrieron, frecuencias incumplidas, colectivos que no circulan por la ciudad, combustible no consumido y supuestos choferes que no son tales”.